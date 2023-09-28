جامعة أريزونا تحصل على منحة بقيمة 30 مليون دولار لتطوير الصوتيات الطوبولوجية

حصلت جامعة أريزونا على منحة بقيمة 30 مليون دولار من المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) لإنشاء "مركز الحدود الجديدة للعلوم والتكنولوجيا السليمة". وسيركز هذا المركز على مجال الصوتيات الطوبولوجية، والذي يهدف إلى الاستفادة من خصائص الصوت للتقدم في مجال الحوسبة والاتصالات والاستشعار.

الصوتيات الطوبولوجية هي مجال ناشئ يستخدم مفهوم هيلبرت سبيس لتحليل سلوك وخصائص الصوت. من خلال تمثيل النقاط في الفضاء التي ينتقل الصوت عبرها كنقاط بيانية في Hilbert Space، يمكن للباحثين تصور هندسة الصوت باستخدام ناقلات السعة وزوايا الطور الهندسية. يتيح هذا النهج للعلماء اكتشاف خصائص الصوت غير المرئية سابقًا.

سيوفر إنشاء مركز الصوت NSF للباحثين الفرصة لمواصلة استكشاف إمكانات الصوتيات الطوبولوجية. ومن خلال اكتساب فهم أعمق لخصائص الصوت، يمكنهم تطوير تطبيقات وتقنيات مبتكرة يمكنها إحداث ثورة في مختلف الصناعات.

يؤكد البروفيسور بيير ديمير، المدير والباحث الرئيسي لمركز الحدود الجديدة لعلوم وتكنولوجيا الصوت، على أهمية هذا المركز الجديد في تطوير مجال الصوتيات. بفضل التمويل المقدم من مؤسسة العلوم الوطنية، يمكن للأبحاث التي يتم إجراؤها في المركز أن تساهم في تحقيق اختراقات كبيرة في مجال الحوسبة والاتصالات والاستشعار.

تمثل هذه المنحة المقدمة من NSF استثمارًا كبيرًا في دراسة الصوتيات الطوبولوجية وتدرك الإمكانات التي تحملها للتقدم المستقبلي. يؤدي إنشاء مركز الحدود الجديدة للعلوم والتكنولوجيا السليمة إلى تعزيز التزام جامعة أريزونا بتوسيع حدود البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.

مصادر:

– المؤسسة الوطنية للعلوم

– جامعة أريزونا