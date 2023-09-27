تكشف عمليات محاكاة الكمبيوتر العملاق عن أصول حلقات وأقمار زحل

استخدمت دراسة حديثة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية عمليات محاكاة حاسوبية عملاقة لتقديم تفسير لأصل حلقات زحل. ويشير البحث الذي أجرته وكالة ناسا وجامعة دورهام وجامعة غلاسكو، إلى أن الحلقات يمكن أن تكون قد تشكلت من حطام قمرين جليديين أصغر حجما اصطدما وتحطما قبل بضع مئات الملايين من السنين. من المفترض أن تكون هذه الأقمار السلفية مماثلة في الحجم لأقمار زحل الحالية، ديون وريا. ربما ساهمت بعض الحطام الناتج عن هذا الاصطدام أيضًا في تكوين أقمار زحل الحالية.

أصبحت هذه الرؤية الجديدة حول أصول حلقات زحل ممكنة بفضل البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية كاسيني، التي أمضت 13 عامًا في دراسة زحل وأنظمته. أظهرت قياسات كاسيني أن الحلقات تتكون أساسًا من الجليد، وقد تراكم القليل جدًا من الغبار منذ تكوينها. ويشير هذا إلى أن الحلقات تشكلت حديثا نسبيا في تاريخ النظام الشمسي.

لمزيد من التحقيق في تكوين الحلقات، استخدم فريق البحث الكمبيوتر العملاق COSMA في منشأة DiRAC بجامعة دورهام. لقد أجروا عمليات محاكاة هيدروديناميكية بدقة أعلى بأكثر من 100 مرة من الدراسات السابقة. ومن خلال نمذجة الاصطدامات المختلفة بين الأقمار السابقة، اكتسب الباحثون رؤى قيمة حول تاريخ نظام زحل.

وكشفت عمليات المحاكاة أن الاصطدام بين الأقمار الجليدية كان من الممكن أن يرسل ما يكفي من المواد بالقرب من زحل لتشكيل الحلقات. ويؤدي هذا السيناريو بطبيعة الحال إلى تكوين حلقات غنية بالجليد، حيث أن الصخور الموجودة في قلب الأجسام المتصادمة تكون متناثرة على نطاق أقل من الجليد الذي يغطيها. تدعم هذه النتائج فكرة أن الحلقات نشأت من اصطدام بين قمرين، وليس من تفسيرات بديلة أخرى.

من خلال محاكاة سيناريوهات الاصطدام المختلفة، قرر الباحثون أن مجموعة واسعة من التأثيرات يمكن أن تبعثر الكمية المناسبة من الجليد إلى حد روش الخاص بزحل. هذه هي المنطقة التي يمكن لقوة جاذبية الكوكب أن تفكك فيها أجسامًا أكبر من الصخور أو الجليد. ومن الممكن أن يستقر الجليد المتناثر في حلقات جليدية مثل تلك التي يتم رصدها حول زحل اليوم.

وسلط الدكتور جاكوب كيجيريس، عالم الأبحاث في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، الضوء على أهمية عمليات المحاكاة هذه لفهم نظام زحل. وأكد أنه لا يزال هناك الكثير غير معروف عن زحل وأقماره، بما في ذلك إمكانية وجود بيئات مناسبة للحياة. توفر عمليات المحاكاة الجديدة استكشافًا تفصيليًا لتطور النظام، وتسليط الضوء على الشباب الجيولوجي لحلقات زحل.

بشكل عام، تقدم هذه الدراسة أدلة دامغة على أن حلقات زحل وأقماره نتجت عن اصطدام هائل في التاريخ الحديث نسبيًا للنظام الشمسي. لقد قدمت عمليات المحاكاة الحاسوبية العملاقة رؤى قيمة حول تكوين هذه السمات السماوية، مما ساهم في فهمنا لديناميكيات وتطور نظام زحل.

المصدر

– LFA تيودورو وآخرون، أصل تأثير حديث لحلقات زحل وأقماره متوسطة الحجم، مجلة الفيزياء الفلكية (2023).