مراقبة تيارات المحيط من الفضاء: مهمة SWOT

يتوجه العلماء إلى البحر على متن سفينة الأبحاث RV Investigator، وهي سفينة أبحاث حديثة، لجمع بيانات المحيط الأساسية تحت مسار القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيط (SWOT). تهدف مهمة SWOT، وهي عبارة عن تعاون بين NASA وCNES، إلى إعطاء العلماء رؤية أفضل لسطح المحيط والكشف عن معلومات مهمة حول تيارات المحيط التي تؤثر على الطقس والمناخ.

نظرًا لأن تغير المناخ يعطل تيارات المحيطات العالمية، فقد لاحظ الباحثون تباطؤًا في الدورة الدموية العميقة التي تحمل الكربون والحرارة والأكسجين والمواد المغذية حول العالم. وعلى السطح، أصبحت تيارات المحيط أكثر نشاطًا. وقد شهدت التيارات الحدودية الغربية، مثل تيار الخليج وتيار شرق أستراليا، والتي تنقل الحرارة من المناطق الاستوائية إلى القطبين، تغيرات جذرية وترتفع درجة حرارتها بمعدل أسرع مرتين إلى ثلاث مرات من المتوسط ​​العالمي في نصف الكرة الجنوبي.

ستستخدم مهمة القمر الصناعي SWOT قياسات دقيقة عبر الأقمار الصناعية لسطح البحر لرسم خريطة للتغيرات في ارتفاعه، مما يسمح لعلماء المحيطات بتقدير تيارات المحيط التي تتدفق تحتها. تساعد هذه القياسات العلماء على مراقبة التغيرات في تيارات المحيطات وفهم كيفية توزيع الحرارة في جميع أنحاء المحيط، مما له تأثيرات كبيرة على الطقس المحلي والنظم البيئية البحرية.

وتُستكمل بيانات الأقمار الصناعية بملاحظات تم إجراؤها على مستوى السطح، مما يسمح للباحثين بمقارنة قياسات الأقمار الصناعية ببيانات العالم الحقيقي. تعد هذه المقارنة أمرًا بالغ الأهمية لفهم بيانات الأقمار الصناعية واكتساب فهم أعمق لتيارات المحيطات. ومن خلال الجمع بين عمليات رصد الأقمار الصناعية والبيانات المجمعة في البحر، سيكون لدى العلماء أداة جديدة قوية لرصد ودراسة التغيرات في تيارات المحيطات وتأثيراتها على الكوكب.

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