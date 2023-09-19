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يعدل الببتيد الشحمي الحلقي الجديد مناعة النبات: رؤى من دراسة بحثية

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 19، 2023
يعدل الببتيد الشحمي الحلقي الجديد مناعة النبات: رؤى من دراسة بحثية

كشفت دراسة بحثية حديثة أجراها فريق أبحاث هاي لي وي في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية في الصين عن رؤى جديدة حول التخليق الحيوي وتعديل مناعة النبات. تركز الدراسة على الببتيد الدهني الحلقي الجديد المسمى ميدبيبتين، والذي تنتجه بكتيريا Pseudomonas mediterranea.

الببتيدات الدهنية الحلقية (CLPs) عبارة عن مستقلبات ثانوية متعددة الوظائف تنتجها أنواع مختلفة من البكتيريا وتم تحديدها على أنها منشطات رئيسية لمناعة النبات. ومع ذلك، ظلت الآليات الكامنة وراء التفاعلات بين CLPs والنباتات بعيدة المنال. تتمحور الدراسة حول medpeptin، وهو حمض أميني CLP مكون من 22 حمضًا أمينيًا، يتم تصنيعه بواسطة مجموعة جينات سينسيز الببتيد غير الريبوسومي (NRPS) ويتم تنظيمه بواسطة نظام استشعار النصاب.

على عكس CLPs الأخرى، لا يظهر medpeptin نشاطًا مضادًا للميكروبات. وبدلا من ذلك، فإنه يحفز مناعة الخلايا النباتية ويمنح مقاومة للعدوى البكتيرية. من خلال تحليل النسخ المقارن وإسكات الجينات الناجمة عن الفيروسات (VIGS)، حدد فريق البحث مرشحين محددين للإشارات المناعية المشاركين في إدراك الميدبيبتين في Nicotiana benthamiana، وهو نوع نباتي نموذجي.

تسلط الدراسة الضوء على الدور الحاسم لبروتين إكستنسين المتكرر الغني بالليوسين في جدار الخلية (NbLRX3) وبروتين كيناز الشبيه بالمستقبل (NbRLK25) في التوسط في موت الخلايا الناتج عن الميدبيبتين ومقاومة العدوى المسببة للأمراض. يؤدي إسكات هذه البروتينات إلى إضعاف الاستجابة المناعية، مما يؤكد أهميتها في آليات الدفاع التي يسببها الميدبيبتين.

يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول الآليات غير القانونية لاستشعار CLP وتأثيرها على مناعة النبات. إن تحديد medpeptin وطريقة عمله الفريدة يفتح آفاقًا لتطوير تطبيقات التكنولوجيا الحيوية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الحماية من الأمراض النباتية وإنتاجية المحاصيل.

إن فهم التفاعلات المعقدة بين CLPs والنباتات يوفر إمكانيات جديدة لتطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز مقاومة أمراض النبات. ولهذه الاكتشافات آثار كبيرة على الزراعة وقد تؤدي إلى تطوير طرق مستدامة وصديقة للبيئة لمكافحة الأمراض. إن تسخير قوة الميدبيبتين وغيره من CLPs يمكن أن يحدث ثورة في استراتيجيات حماية النباتات، ويقلل الاعتماد على المبيدات الحشرية الكيميائية التقليدية ويعزز محاصيل أكثر صحة ومرونة.

المصدر: الهندسة

By غابرييل بوتا

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