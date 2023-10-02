ركائز الجيلاتيناز التي تم تحديدها حديثًا تسلط الضوء على وظيفة الحاجز النجمي

حقق باحثون من جامعة مونستر ومستشفى جامعة بون تقدمًا كبيرًا في فهم دور الجيلاتيناز في وظيفة الحاجز النجمي، وهو عنصر حاسم في حاجز الدم في الدماغ. في الالتهاب العصبي، تعبر الخلايا المناعية التي تسمى الكريات البيض حاجز الدم في الدماغ، وتلعب إنزيمات الجيلاتيناز المصفوفة للبروتينات المعدنية (MMP) -2 و -9 دورًا حيويًا في هذه العملية. ومع ذلك، فإن الركائز المحددة التي تعمل عليها هذه الإنزيمات أثناء اختراق الكريات البيض ظلت غير معروفة.

وباستخدام طريقة إفراز حساسة تعتمد على قياس الطيف الكتلي، نجح فريق البحث في تحديد مئات الجزيئات المشقوقة من سطح خلية الخلايا النجمية. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى إنشاء قاعدة بيانات فريدة من ركائز MMP-2/-9 التي تشارك في تكوين الحاجز وصيانته، بالإضافة إلى التواصل بين الخلايا النجمية والخلايا العصبية. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Science Advances.

تشكل الخلايا البطانية التي تبطن الجدار الداخلي للأوعية الدموية الدماغية حاجزًا وقائيًا للدماغ، يُعرف باسم الحاجز الدموي الدماغي. ومع ذلك، لكي يتشكل حاجز دموي دماغي يعمل بكامل طاقته، يلزم أيضًا وجود خلايا نجمية، وهي نوع من الخلايا الدبقية. في أمراض مثل التصلب المتعدد، لا تتطور الأعراض حتى تخترق الخلايا المناعية كلاً من الطبقات البطانية والدبقية النجمية، مما يسلط الضوء على المساهمة المهمة للخلايا النجمية في السلامة الوظيفية للحاجز الدموي الدماغي.

من المعروف أن الجيلاتيناز MMP-2 وMMP-9 ينظمان غزو كريات الدم البيضاء أثناء الالتهاب العصبي. ومن خلال فك رموز خصوصية الركيزة، يأمل الباحثون في الحصول على فهم أفضل للعمليات الجزيئية الأساسية لوظيفة الحاجز النجمي. استخدم فريق البحث نهج قياس الطيف الكتلي السري لتحديد الانقسامات البروتينية للبروتينات المرتبطة بغشاء الخلية. قدم هذا النهج رؤى قيمة حول الفئتين الرئيسيتين من المركبات الصادرة عن MMP-2/MMP-9 من سطح الخلية النجمية.

يلقي هذا الاكتشاف لركائز الجيلاتيناز غير المعروفة سابقًا الضوء على دور الحاجز النجمي في الحفاظ على الحاجز الدموي الدماغي، ويشير إلى أن نشاط MMP-2/MMP-9 قد يؤثر أيضًا على التواصل بين الخلايا النجمية والخلايا العصبية. سيؤدي إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال إلى تعزيز فهمنا للطبيعة الجزيئية للحاجز النجمي ومساهمته في الحاجز الدموي الدماغي.

المصدر: جامعة مونستر / مستشفى جامعة بون