الزلازل النجمية: مصدر الانفجارات الراديوية السريعة؟

ملخص: تقترح دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة طوكيو أن انفجارات الطاقة القوية من الفضاء المعروفة باسم الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs) يمكن أن تكون ناجمة عن "الزلازل النجمية". من خلال دراسة هذه الانفجارات، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لأصول الدفقات الراديوية السريعة، وكذلك الزلازل، والمواد عالية الكثافة، والقوانين الأساسية للفيزياء النووية.

الدفقات الراديوية السريعة (FRBs) هي إشارات قصيرة يمكنها السفر لمليارات السنين الضوئية ولكنها لا تدوم إلا لجزء من الثانية. تم اكتشافها في عام 2007، ولا يزال سبب هذه الانفجارات غير معروف. ومع ذلك، يعتقد العلماء أن بعضها قد ينبعث من النجوم النيوترونية، وخاصة النجوم المغناطيسية، وهي نجوم نيوترونية ذات مجالات مغناطيسية قوية بشكل لا يصدق.

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة طوكيو اختلافات واضحة بين الدفقات الراديوية السريعة والتوهجات الشمسية، لكنها لاحظت أيضًا العديد من أوجه التشابه بين الدفقات الراديوية السريعة والزلازل. وهذا يدعم النظرية القائلة بأن الدفقات الراديوية السريعة تنتج عن "الزلازل النجمية"، والتي تحدث عندما يتعرض سطح النجم النيوتروني لتحول مفاجئ، على غرار الزلازل على الأرض.

لمزيد من التحقيق في هذا الأمر، استخدم الباحثون التحليل الإحصائي والبيانات من آلاف الدفقات من مصادر مختلفة من الدفقات الراديوية السريعة. ومن خلال مقارنة الوقت وطاقة الانبعاثات لهذه الانفجارات مع ارتباط الطاقة الزمنية للزلازل والتوهجات الشمسية، وجدوا أوجه تشابه ملحوظة بين الدفقات الراديوية السريعة والزلازل، مما يدعم نظرية الزلازل النجمية.

لا يوفر هذا البحث نظرة ثاقبة حول أصول الدفقات الراديوية السريعة فحسب، بل له أيضًا آثار على فهم الزلازل والمواد عالية الكثافة والقوانين الأساسية للفيزياء النووية. ومن خلال دراسة الزلازل النجمية على النجوم النيوترونية البعيدة، يمكن للعلماء اكتساب رؤى جديدة حول هذه الظواهر في بيئات مختلفة تمامًا.

للمضي قدمًا، يخطط الفريق لمواصلة دراسة التدفقات الراديوية السريعة للتحقق من عالمية النتائج التي توصلوا إليها. إن المزيد من الفهم لهذه الأحداث النشطة من الفضاء يمكن أن يوفر معرفة قيمة حول سلوك المادة عالية الكثافة ويساهم في التقدم في الفيزياء النووية.

المصادر: جامعة طوكيو، Space.com.