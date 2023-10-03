كشف أسرار الشيخوخة: دور الجينات القافزة

يسعى العلماء باستمرار لكشف أسرار الشيخوخة من أجل تحسين نوعية حياتنا وإطالة عمرنا. سلطت الأبحاث الحديثة حول العناصر القابلة للنقل (TEs)، والمعروفة أيضًا باسم "الجينات القافزة"، الضوء على دورها الحاسم في عملية الشيخوخة.

إن TEs عبارة عن تسلسلات داخل كود الحمض النووي الخاص بنا والتي لديها القدرة على الانتقال أو "القفز" من قسم إلى آخر. وفي حين أن هذه الحركة هي عملية طبيعية، فإنها يمكن أن تسبب مشاكل إذا لم يتم تنظيمها بشكل مناسب. ولدراسة تأثير TEs على الشيخوخة، ركز باحثون من جامعة Eötvös Loránd في المجر على مسار Piwi-piRNA، وهو سلسلة من التفاعلات الجزيئية المسؤولة عن التحكم في TEs.

في التجارب التي أجريت على ديدان Caenorhabditis elegans، لاحظ الباحثون أن التلاعب بمسار Piwi-piRNA يغير عملية الشيخوخة. من خلال تقليل نشاط TE من خلال تقليل التنظيم أو الإفراط في التعبير جسديًا عن مكونات المسار، عاشت الديدان لفترة أطول بكثير. يشير هذا الاكتشاف إلى أن حركة الجينات القافزة داخل جينوم الحمض النووي تساهم في شيخوخة الكائنات الحية.

وتتفق هذه النتيجة مع سلوك الحيوانات مثل قنديل البحر الخالد، والتي يمكن أن تتجدد باستمرار وربما تعيش إلى الأبد. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن مسار Piwi-piRNA يثبط TEs في هذه المخلوقات. ومع ذلك، ظلت العلاقة بين نشاط TE والشيخوخة الخلوية غير واضحة حتى الآن. تشير الدراسة التي أجريت على C. elegans إلى أن نشاط TE يؤثر على عملية شيخوخة الخلايا.

وكشف الباحثون أيضًا عن جانب آخر من سلوك TE المتعلق بالشيخوخة. مع تقدم عمر الديدان، كانت هناك زيادة في مثيلة الحمض النووي N6-الأدينين داخل شرائح TE، وهو تحول في نشاط الجينات الذي يعزز نشاط TE. تفتح هذه النتائج المثيرة للاهتمام إمكانيات تعديل سلوك TE والتأثير عليه لإبطاء شيخوخة الخلايا. في حين أن الخلود قد لا يكون ممكنا، إلا أنه في متناول اليد للحد من انتشار الأمراض والعلل المرتبطة بالعمر بين كبار السن.

علاوة على ذلك، فإن هذا البحث لديه القدرة على تمهيد الطريق لطريقة تحديد العمر بناءً على الحمض النووي، مما يوفر ساعة بيولوجية دقيقة. إن الآثار المترتبة على هذا التعديل اللاجيني بعيدة المدى ويمكن أن يكون لها آثار كبيرة على مجالات الطب والبيولوجيا.

مصادر:

- "قفز الجينات يساعد في تفسير سبب تقدمنا ​​في السن" (ساينس ديلي)

- "العناصر القابلة للنقل تشكل إمكانية الوصول إلى الكروماتين في الخلايا السلفية العصبية البشرية" (الطبيعة)

– "التنظيم اللاجيني للعناصر القابلة للنقل في ذبابة الفاكهة" (الرأي الحالي في علم الوراثة والتنمية)

- "مثيلة الحمض النووي ومؤشر كتلة الجسم: تحليل على مستوى الجينوم" (ذا لانسيت)