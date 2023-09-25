من المتوقع أن تتسبب الحرارة غير المسبوقة في انقراض جماعي خلال 250 مليون سنة

كشفت دراسة أجرتها جامعة بريستول أن الحرارة غير المسبوقة من المتوقع أن تؤدي إلى الانقراض الجماعي التالي خلال حوالي 250 مليون سنة. استخدم البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Geoscience، نماذج مناخية حاسوبية عملاقة لإنشاء عمليات محاكاة للمستقبل. تشير عمليات المحاكاة هذه إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة سوف تشتد بشكل كبير مع اندماج القارات لتشكل قارة عظمى واحدة، مما يؤدي إلى عالم حار وجاف وغير صالح للسكن.

وتشير الدراسة إلى أنه عندما تصبح الشمس أكثر سطوعا، وتنبعث منها المزيد من الطاقة وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، فإن درجات الحرارة سوف تستمر في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي عملية تكوين القارة العملاقة إلى المزيد من الانفجارات البركانية المتكررة، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وزيادة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

لقد تمكنت الثدييات، بما في ذلك البشر، تاريخيًا من البقاء على قيد الحياة من خلال التكيف مع الظروف المناخية القاسية. ومع ذلك، في حين تطورت الثدييات لتحمل درجات الحرارة الباردة، فإن تحملها للحرارة المفرطة ظل ثابتًا نسبيًا. ولذلك، فإن التعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة سيكون غير قابل للحياة.

وأوضح المؤلف الرئيسي الدكتور ألكسندر فارنسورث أن تشكيل القارة العملاقة من شأنه أن يخلق "ضربة ثلاثية" من الحرارة المتزايدة بسبب تأثير القارية، والشمس الأكثر سخونة، وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وذكر أن هذه العوامل ستؤدي إلى نشوء بيئة معادية تفتقر إلى مصادر الغذاء والماء للثدييات. ومن شأن درجات الحرارة المتوقعة التي تتراوح بين 2 إلى 40 درجة مئوية، إلى جانب الرطوبة العالية، أن تجعل من المستحيل على الثدييات تبريد أجسامها من خلال العرق، مما يؤدي إلى وفاتها.

على الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري في التسبب في الإجهاد الحراري والوفيات في بعض المناطق، إلا أن البحث يشير إلى أن الكوكب سيظل صالحًا للسكن حتى تتشكل القارة العملاقة بعد 250 مليون سنة. ومع ذلك، بمجرد تشكيل القارة العملاقة، فإن 8% إلى 16% فقط من الأرض ستكون صالحة للسكن للثدييات.

وشددت الدكتورة يونيس لو، المؤلفة المشاركة، على أهمية معالجة أزمة المناخ الحالية الناجمة عن الانبعاثات البشرية. وحثت على الحاجة إلى صافي انبعاثات صفرية للتخفيف من الحرارة الشديدة التي تضر بالفعل بصحة الإنسان.

واستخدمت الدراسة النماذج المناخية لمحاكاة اتجاهات درجات الحرارة المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الرياح والأمطار والرطوبة. تم تطبيق هذه النماذج للتنبؤ بمناخ القارة العملاقة المستقبلية، المعروفة باسم بانجيا ألتيما، باستخدام بيانات عن حركة الصفائح التكتونية، وكيمياء المحيطات، وعلم الأحياء.

وأشرف على حسابات مستويات ثاني أكسيد الكربون المستقبلية البروفيسور بنجامين ميلز في جامعة ليدز. وتقدر الدراسة أن مستويات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن ترتفع من 2 جزء في المليون الحالية إلى أكثر من 2 جزء في المليون في ملايين السنين. يسلط البروفيسور ميلز الضوء على أهمية تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري لمنع مستويات ثاني أكسيد الكربون من الوصول إلى هذه المستويات العالية في وقت أقرب.

وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الأرض ستظل ضمن المنطقة الصالحة للحياة خلال 250 مليون سنة، فإن تكوين قارة عملاقة ذات مستويات مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون سيجعل معظم العالم غير صالح للسكن للثدييات. تسلط النتائج الضوء أيضًا على أهمية مراعاة التكتونيات والتخطيطات القارية عند دراسة الكواكب الخارجية خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

– جامعة بريستول

– علوم الأرض الطبيعية