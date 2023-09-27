دراسة جديدة تستكشف العوامل التي تشكل التنوع البيولوجي على نطاقات صغيرة

تلقي دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جورج واشنطن الضوء على العوامل الديناميكية التي تساهم في التنوع البيولوجي على نطاقات صغيرة. تركز الدراسة التي تحمل عنوان "المنافسة وتوافر الموائل تتفاعل لبناء مجتمعات النمل الشجري عبر مستويات التنظيم البيئي" على النمل الشجري في متنزه داجني جونسون كي لارجو هاموك النباتي في كي لارجو بولاية فلوريدا.

تعد غابة داجني موطنًا لمجموعة متنوعة من الأنواع، بما في ذلك 84 نوعًا محميًا من النباتات والحيوانات. درس الباحثون مجموعة محددة من أنواع النمل التي تعيش فقط في هذه البقعة الفريدة من الأرض. يعد فهم العوامل التي تؤثر على عدد الأنواع في هذه البيئة أمرًا بالغ الأهمية لجهود الحفظ.

لاحظ الباحثون مجتمع النمل الذي يعيش في 176 شجرة من أشجار الأخشاب السامة على مدار عامين. ووجدوا أن توافر الموارد والمنافسة يلعبان أدوارًا مهمة في تحديد التنوع البيولوجي على مستويات مختلفة. على نطاق الشجرة بأكملها، يعد توفر الموارد هو العامل المحدد الرئيسي. تؤثر كمية الخشب الميت المتوفرة في الشجرة على عدد الأنواع التي يمكن أن تعيش فيها.

عند تقريب شبكة النمل داخل الشجرة، يظل توفر الموارد مهمًا، لكن المنافسة بين أنواع النمل المختلفة تصبح أكثر أهمية. تتنافس الأنواع بشكل مباشر مع بعضها البعض من خلال الحركة والتفاعل. وعلى نطاق أصغر، داخل عش النمل الفردي، تعد المنافسة هي العامل الوحيد المهم. يقوم النمل بنقل الموارد بناءً على التهديد المتصور الذي يشكله جيرانه.

تؤكد الدراسة على أهمية توافر الموارد والمنافسة في الحفاظ على المجتمعات ذات التنوع البيولوجي. وتعتمد الأهمية النسبية لهذه العوامل على النطاق الذي يتم عنده فحص أنماط التنوع البيولوجي. ستساعد النتائج دعاة الحفاظ على البيئة في تعزيز التنوع البيولوجي في غابة داجني والموائل المماثلة الأخرى.

يعد وجود الأخشاب الميتة في الغابة أمرًا بالغ الأهمية لدعم مجتمع متنوع من الأنواع. يسلط هذا البحث الضوء على أهمية الحفاظ على غابات صحية مع وفرة من الأخشاب الميتة، لأنها ضرورية لجميع الأنواع داخل النظام البيئي. ومن خلال فهم العوامل التي تشكل التنوع البيولوجي على نطاقات صغيرة، يمكن توجيه جهود الحفظ بشكل أفضل نحو دعم الموائل الطبيعية والحفاظ عليها.

المصدر: جامعة جورج واشنطن