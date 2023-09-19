دراسة جديدة تكشف عن نظرة ثاقبة لميراث الأمهات من الحمض النووي للميتوكوندريا

تلقي دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Genetics الضوء على المبدأ العلمي الأساسي المتمثل في أن الحمض النووي للميتوكوندريا (mtDNA) ينتقل حصريًا عن طريق الأم. في السابق، كان يُعتقد أن DNA الأبوي يتم التخلص منه بعد الإخصاب، لكن هذه الدراسة وجدت أن الحيوانات المنوية الناضجة تفتقر إلى DNA mtDNA السليم.

اكتشف باحثون من جامعة أوريغون للصحة والعلوم ومؤسسات أخرى أنه على الرغم من أن خلايا الحيوانات المنوية تحمل عددًا صغيرًا من الميتوكوندريا، إلا أنها لا تحتوي على الحمض النووي الميتوكوندري. كما افتقرت الحيوانات المنوية إلى البروتين الضروري لصيانة الحمض النووي للميتوكوندريا، المعروف باسم عامل نسخ الميتوكوندريا A (TFAM).

لا يزال سبب عدم السماح للحيوانات المنوية بالمساهمة في الحمض النووي للميتوكوندريا غير واضح، ولكن إحدى النظريات هي أن الحيوانات المنوية تستخدم كمية كبيرة من طاقة الميتوكوندريا أثناء الإخصاب، مما قد يؤدي إلى تراكم الطفرات في الحمض النووي للميتوكوندريا. في المقابل، تحصل البويضات النامية المعروفة باسم البويضات في المقام الأول على الطاقة من الخلايا المحيطة، وبالتالي تحافظ على الحمض النووي الميتوكوندري أصلي نسبيًا.

تؤكد الدراسة على أهمية مساهمة mtDNA الأمومية في منح ميزة تطورية عن طريق الحد من خطر طفرات mtDNA التي تسبب الأمراض في النسل. يمكن أن تؤدي الطفرات في mtDNA إلى اضطرابات مميتة محتملة في الأعضاء ذات المتطلبات العالية للطاقة.

ولمعالجة انتقال اضطرابات الحمض النووي الميتوكوندري المعروفة، كان المؤلف المقابل للدراسة، شوخرات ميتاليبوف، رائدًا في طريقة تسمى العلاج ببدائل الميتوكوندريا. تستبدل هذه التقنية دنا mtDNA المتحول بحمض mtDNA صحي من بويضات المتبرع من خلال الإخصاب في المختبر.

في حين أن التجارب السريرية التي تستخدم هذا الإجراء كانت محدودة في الولايات المتحدة، إلا أنها تجرى في الخارج للوقاية من الأمراض وعلاج العقم.

يعتقد الباحثون أن فهم دور TFAM أثناء نضوج الحيوانات المنوية والتخصيب يمكن أن يحمل المفتاح لعلاج بعض اضطرابات العقم وتحسين كفاءة تقنيات الإنجاب المساعدة.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول آلية وراثة الأم للmtDNA وآثارها على الخصوبة البشرية وعلاج الخلايا الجرثومية.

المصدر

لي، دبليو، وآخرون. (2023) الأساس الجزيئي لوراثة الأم للحمض النووي للميتوكوندريا البشرية. علم الوراثة الطبيعة. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.