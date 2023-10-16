اكتشف العلماء تفاصيل جديدة حول تاريخ الذهب

توصل باحثون من جامعة ييل ومعهد الأبحاث الجنوبي الغربي (SwRI) إلى اكتشاف غير متوقع يلقي الضوء على تاريخ الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. لقد اقترحوا فرضية جديدة تتعلق بإيصال العناصر شديدة المحبة للحديد (HSEs)، مثل الذهب والبلاتين، إلى الجيوب الضحلة في وشاح الأرض.

وفقًا للنظرية التقليدية، تم تسليم هذه المعادن الثمينة أثناء التكوين المبكر للأرض عندما اصطدمت بأجسام بحجم القمر، تاركة وراءها رواسب من المواد. ومع ذلك، ظلت عملية الامتصاص هذه لغزا لأنه، وفقا لهذه النظرية، لا ينبغي للمعادن الثمينة أن تتجمع بالقرب من سطح الأرض.

تتمحور الفرضية الجديدة حول منطقة رقيقة من الوشاح تعرف باسم المنطقة "العابرة". في هذه المنطقة، يذوب الجزء الضحل من الوشاح بينما يظل الجزء الأعمق صلبًا. اكتشف العلماء أن هذه المنطقة العابرة لها خصائص ديناميكية تحبس المكونات المعدنية المتساقطة بكفاءة وتنقلها ببطء إلى بقية الوشاح.

ويعتقد الباحثون أن عملية التسليم هذه مستمرة وأن بقايا المنطقة العابرة يمكن ملاحظتها على أنها شذوذات جيوفيزيائية عميقة في الوشاح. وتدعم هذه النظرية حقيقة أن المنطقة العابرة تتشكل دائمًا تقريبًا عندما يضرب جسم كبير الأرض في وقت مبكر.

وكشفت دراسة ديناميكيات منطقة الوشاح العابر أن ذلك يحدث في فترة زمنية موجزة، حوالي يوم واحد، لكن تأثيره على تطور الأرض استمر مليارات السنين.

لا يوفر هذا الاكتشاف حلاً محتملاً للغز حول كيفية وصول المعادن الثمينة إلى جيوب ضحلة في الوشاح فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة لنشوء عوالم خارج عالمنا.

بشكل عام، يتحدى هذا البحث الحكمة التقليدية ويسلط الضوء على العمليات المعقدة المرتبطة بأصل الأرض والأجرام السماوية الأخرى.

المصدر: جامعة ييل ومعهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI)