الاكتشاف في غرب أستراليا قد يؤدي إلى رواسب جديدة من الماس الوردي

توصل الباحثون الذين يدرسون رواسب الماس Argyle في غرب أستراليا إلى اكتشاف مهم يمكن أن يكشف عن رواسب جديدة من الماس الوردي المطلوب بشدة، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nature Communications. وكان منجم أرجيل للألماس، المغلق الآن، مصدر 90% من الأحجار الكريمة الملونة في العالم. يمكن أن يصل سعر الماس الوردي عالي الجودة إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وباستخدام الليزر لتحليل المعادن والصخور المستخرجة من رواسب أرجيل، وجد الباحثون أن الموقع الذي تشكل فيه الماس الوردي يرتبط بتفكك قارة عملاقة قديمة تسمى نونا، والتي حدثت منذ حوالي 1.3 مليار سنة. شهدت المنطقة التي يقع فيها المنجم تمددًا خلال هذا التفكك، مما أدى إلى خلق فجوات في القشرة الأرضية سمحت للصهارة بالسفر إلى السطح، حاملة معها الماس الوردي.

تقليديا، توجد رواسب الماس داخل الصخور البركانية في وسط القارات القديمة. ومع ذلك، لكي يظهر الماس اللون الوردي أو الأحمر، يجب أن يخضع لقوى شديدة من اصطدام الصفائح التكتونية، مما يغير بنيته البلورية. وأدى اصطدام غرب أستراليا وشمال أستراليا منذ حوالي 1.8 مليار سنة إلى تحول الماس عديم اللون إلى الماس الوردي في أعماق القشرة الأرضية.

واكتشف فريق البحث أن عمر رواسب أرجيل يبلغ 1.3 مليار سنة، مما يشير إلى أنها تشكلت أثناء تفكك قارة نونا العملاقة. وتشير الدراسة إلى أن منعطفات القارات القديمة، التي تشكلت أثناء تفكك القارات العظمى، قد تلعب دورا حاسما في تكوين رواسب الماس الوردي. يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى توجيه جهود الاستكشاف في البحث عن براكين جديدة تحمل الماس الوردي، مما قد يؤدي إلى اكتشاف رواسب مماثلة في أستراليا وأجزاء أخرى من العالم.

لتلخيص ذلك، حدد الباحثون الذين يدرسون رواسب الماس أرجيل في غرب أستراليا الظروف الجيولوجية اللازمة لتكوين الماس الوردي. أدى تفكك قارة نونا العملاقة القديمة إلى خلق فجوات في القشرة الأرضية، مما سمح للصهارة بحمل الماس الوردي إلى السطح. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن منعطفات القارات القديمة قد تحمل المفتاح للعثور على رواسب جديدة من الماس الوردي.