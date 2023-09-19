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يقدم Pink Diamond Discovery نظرة ثاقبة لعملية التكوين

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 19، 2023
يقدم Pink Diamond Discovery نظرة ثاقبة لعملية التكوين

اكتسب الباحثون الذين يدرسون مخزون الماس Argyle في غرب أستراليا رؤى جديدة حول تكوين الماس الوردي وأنواع الألوان الأخرى، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nature Communications. منجم أرجيل، الذي كان ينتج 90% من الماس الوردي في العالم، مغلق الآن، مما يجعل هذه الأحجار الكريمة أكثر ندرة وقيمة. يمكن أن تصل أسعار الماس الوردي المصقول من أعلى مستويات الجودة إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وركزت الدراسة على فهم الظروف الجيولوجية اللازمة لتكوين الألماس الوردي. ومن خلال تحليل عينات من منجم أرجيل، تمكن العلماء من تحديد الظروف المحددة اللازمة لتطور هذه الأحجار الكريمة النادرة. ومن المحتمل أن تؤدي هذه المعرفة إلى اكتشاف رواسب جديدة من الماس الوردي في مناطق أخرى.

يتشكل الألماس الوردي تحت ضغط شديد ودرجات حرارة عالية في أعماق وشاح الأرض. وتتكون من الكربون النقي، تماما مثل الماس الأبيض، ولكن لونها الفريد يأتي من وجود بنية ذرية نادرة تمتص الضوء الأخضر. لا تزال العملية الدقيقة لكيفية اكتساب الألماس الوردي لونه لغزا إلى حد كبير، ولكن هذا البحث الأخير يجعل العلماء أقرب إلى حل اللغز.

لقد كان منجم أرجيل، الذي يحتوي على احتياطيات هائلة من الماس الوردي، مصدرًا مهمًا لهذه الأحجار الكريمة القيمة لعدة عقود. كان إغلاقها في نوفمبر 2020 بمثابة نهاية حقبة في صناعة الماس، مما زاد من جاذبية وقيمة الماس الوردي الموجود.

في حين أن الدراسة تقدم رؤى مهمة حول عملية تشكيل الماس الوردي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الظروف اللازمة لتكوينها بشكل كامل. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف يجلب أملاً جديداً لاكتشاف رواسب الماس الوردي في أماكن أخرى من العالم في المستقبل.

مصادر:
– "الألماس الوردي: الباحثون يكشفون الوصفة الجيولوجية وراء الأحجار الكريمة النادرة والقيمة في العالم" - سي إن إن
- دراسة: "الماس الوردي: رؤى حول أصله من توقيع العناصر النزرة لرواسب الماس أرجيل، غرب أستراليا" - اتصالات الطبيعة

By غابرييل بوتا

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