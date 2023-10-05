بحث جديد يهدف إلى تقليل الآثار الجانبية لتقنية النانو في الطب

تقترح دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Nanotechnology استراتيجية لتقليل الآثار الجانبية السلبية المرتبطة بالحقن الوريدي للجسيمات النانوية المستخدمة عادة في الطب. عندما يتم حقن الجسيمات النانوية في الجسم، يمكنها تنشيط جزء من الجهاز المناعي يسمى المكمل. المكمل عبارة عن مجموعة من البروتينات التي تتعرف على المواد الغريبة وتحييدها، بما في ذلك الجسيمات النانوية. يمكن أن تؤدي هذه الاستجابة المناعية إلى آثار جانبية مثل ضيق التنفس، وارتفاع معدل ضربات القلب، والحمى، وانخفاض ضغط الدم، وحتى صدمة الحساسية.

ويهدف الباحثون، بقيادة البروفيسور ديمتري سيمبرج من كلية الصيدلة بجامعة كولورادو سكاجز، إلى فهم أفضل وإيجاد حل لمنع هذه الآثار الجانبية. لقد تعاونوا مع الدكتور مايكل هوليرز من كلية الطب بجامعة كولورادو لدراسة تأثير مثبطات المكملات المحقونة بالجسيمات النانوية في النماذج الحيوانية.

ركزت الدراسة على مجموعة محددة من المثبطات التكميلية تسمى "المنظمين". ووجد الباحثون أن هذه المنظمات تمنع بشكل فعال التنشيط التكميلي بواسطة الجسيمات النانوية في كل من مصل الدم البشري في النماذج المختبرية والحيوانية. ومن خلال حقن المنظمات بجرعات منخفضة جدًا، تمكنوا من منع تنشيط المكمل بواسطة الجسيمات النانوية بشكل كامل وآمن في النماذج الحيوانية.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أن جزءًا صغيرًا فقط من الجسيمات النانوية التي تدخل الدم في حقنة قياسية مكملة منشطة بالفعل. تشير هذه النتيجة إلى أن منظمات المتممات يمكن أن تعمل على الفور للتخفيف من التنشيط المناعي عندما تبدأ الجسيمات النانوية في تنشيط المتممات.

توفر هذه النتائج فهمًا أفضل لكيفية مساعدة المنظمين المكملين للجسم على الاستجابة بشكل أكثر إيجابية للجسيمات النانوية. ويعتقد فريق البحث أن المزيد من الاستكشاف لاستخدام المنظمات مع الجسيمات النانوية يمكن أن يحسن فعالية وتحمل العلاجات واللقاحات القائمة على تكنولوجيا النانو.

الخطوة التالية للباحثين هي اختبار المثبطات التكميلية باستخدام جسيمات نانوية متعددة وفي نماذج مرضية مختلفة لفهم إمكانات هذا النهج بشكل كامل. الهدف النهائي هو تطبيق هذا البحث في بيئة سريرية.

بشكل عام، تقدم هذه الدراسة استراتيجية واعدة للتخفيف من الآثار الجانبية السلبية المرتبطة باستخدام الجسيمات النانوية في الطب. ومن خلال فهم التنشيط التكميلي والتحكم فيه، يمكن تعظيم إمكانات تقنية النانو في العلاجات الطبية مع تقليل التفاعلات الضارة.

المصدر

تكنولوجيا النانو الطبيعية (2023). تثبيط الاستجابات التكميلية الحادة تجاه الجسيمات النانوية المحقونة بالبلعة عن طريق البروتينات التنظيمية المستهدفة قصيرة الدورة الدموية. دوى: 10.1038/s41565-023-01514-z