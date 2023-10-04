دراسة جديدة تكشف دور الصخور في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تتحدى دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد الاعتقاد السائد بأن التجوية الطبيعية للصخور تعمل كمخزن لثاني أكسيد الكربون (CO2). وبدلاً من ذلك، يشير البحث إلى أن التجوية الصخرية يمكن أيضًا أن تكون مصدرًا مهمًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما ينافس انبعاثات البراكين. النتائج، التي نشرت في مجلة الطبيعة، لها آثار مهمة على نمذجة تغير المناخ.

تخزن الصخور كمية هائلة من الكربون من بقايا النباتات والحيوانات القديمة، مما يجعلها عنصرا حاسما في دورة الكربون على الأرض. أثناء التجوية الكيميائية، تمتص بعض المعادن الموجودة في الصخور ثاني أكسيد الكربون عند تعرضها للحمض الضعيف في مياه الأمطار. تساعد هذه العملية على موازنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستمرة من البراكين، مما يساهم في دورة الكربون الطبيعية للأرض والحفاظ على ظروف السطح الصالحة للسكن.

ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة الجديدة أن هناك أيضًا انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الصخور إلى الغلاف الجوي، وهو ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن البراكين في جميع أنحاء العالم. هذه العملية الإضافية غير مدرجة حاليًا في معظم نماذج دورة الكربون الطبيعية. يحدث الإطلاق عندما يتم دفع الصخور المتكونة في قيعان البحار القديمة، والتي تحتوي على الكربون العضوي من النباتات والحيوانات المدفونة، إلى سطح الأرض، كما هو الحال أثناء تكوين الجبال. يتفاعل الأكسجين الموجود في الهواء والماء مع الكربون العضوي، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. وهذا يتحدى الافتراض الشائع بأن الصخور المتعرضة للتجوية هي بمثابة مخزن لثاني أكسيد الكربون.

كان قياس إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الكربون العضوي الموجود في الصخور أمرًا صعبًا. في هذه الدراسة، استخدم الباحثون عنصرًا تتبعًا يسمى الرينيوم، والذي يتم إطلاقه في الماء عندما يتفاعل الكربون العضوي الصخري مع الأكسجين. ومن خلال أخذ عينات من مياه النهر وقياس مستويات الرينيوم، تمكنوا من تحديد كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة. ومع ذلك، فإن الحصول على تقدير عالمي سيشكل تحديًا كبيرًا.

ولتحسين النتائج التي توصلوا إليها، حدد الباحثون كمية الكربون العضوي الموجودة في الصخور القريبة من السطح وحددوا المناطق التي يحدث فيها التعرض السريع بسبب التآكل في المناطق الجبلية. واستخدموا كمبيوترًا فائقًا لمحاكاة التفاعلات المعقدة للعمليات الفيزيائية والكيميائية والهيدرولوجية.

تكشف النتائج عن العديد من المناطق الكبيرة التي تعمل فيها الصخور المتعرضة للتجوية كمصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يشكل تحديًا لفهمنا لدورة الكربون. تم العثور على النقاط الساخنة لإطلاق ثاني أكسيد الكربون في سلاسل الجبال ذات معدلات الارتفاع العالية، مثل جبال الهيمالايا الشرقية، وجبال روكي، وجبال الأنديز. ويقدر الباحثون أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من الكربون العضوي الصخري تبلغ حوالي 2 ميجا طن سنويًا.

تقدم هذه الدراسة رؤى قيمة حول الديناميكيات المعقدة لدورة الكربون على الأرض وتسلط الضوء على الحاجة إلى نماذج أكثر شمولاً تأخذ في الاعتبار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصخور. ومن خلال تحسين فهمنا لمصادر ومصارف ثاني أكسيد الكربون، يمكننا تحسين التنبؤات بتغير المناخ وتطوير استراتيجيات تخفيف فعالة.

مصادر:

– جامعة أكسفورد (لم يتم توفير عنوان URL)