بحث جديد يكشف أن البكتيريا البحرية فقدت الأسواط وسمات أخرى عند عودتها إلى المحيط

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد الجينوم المشترك التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من جامعة نيفادا، لاس فيجاس، عن نتائج مفاجئة حول البكتيريا من شعبة الكلوروفليكسوتا. وُجد أن هذه البكتيريا، المعروفة بقدرتها على تحلل الملوثات وإعادة تدوير الكربون، كانت تمتلك سياطًا في الينابيع الساخنة، لكنها فقدت هذه الميزة عندما تطورت لتسكن البيئات البحرية منذ مئات الملايين من السنين.

وركز الباحثون بشكل خاص على فئة داخل الكلوروفليكسوتا تسمى ديهالوكوكويديا، والتي لديها القدرة على تحليل المواد الكيميائية الضارة الموجودة في المبيدات الحشرية والمبردات. ومن خلال تسلسل الجينوم والميتاجينوم، اكتشفوا أن الدهالوكوكويديا التي تعيش في الينابيع الساخنة تمتلك سوطًا، وهي سمة لم تكن معروفة سابقًا في الكلوروفليكسوتا. وفي المقابل، كانت نظيراتها التي تعيش في المحيطات تفتقر إلى الأسواط، مما يشير إلى أن هذه الهياكل قد فقدت أثناء التكيف التطوري مع البيئات البحرية.

وكشفت الدراسة أيضًا عن سمات أخرى مثيرة للدهشة في الينابيع الساخنة Dehalococcoidia. وقد اختفت بعض هذه السمات في البكتيريا التي تطورت لتعيش في المحيط، في حين بقيت بقايا سمات أخرى. على سبيل المثال، أظهرت كل من الينابيع الساخنة وكائنات الدهالوكوكويديا التي تعيش في المحيط فقدانًا لجدران الخلايا ونمطًا معقدًا من التطور للجينات المرتبطة بتناول المركبات النباتية. يشير هذا إلى أن هذه البكتيريا تعتمد على الأرجح على التعاون مع الكائنات الحية الدقيقة الأخرى في مجتمعها لتحطيم المواد النباتية.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن ينابيع الدهالوكوكويديا الحارة تحتوي على إنزيمات لتصنيع أو تحليل الهرمونات النباتية، مما يشير إلى أن نظيراتها التي تعيش في الأرض قد تكون لديها القدرة على التحكم في نمو النبات.

إن فهم التاريخ التطوري والخصائص الفريدة لبكتيريا الكلوروفليكسوتا يمكن أن يكون له آثار مهمة على هندسة الكائنات الحية الدقيقة لتطبيقات مثل إنتاج الوقود الحيوي. ومن خلال تسخير قدراتهم الأيضية المتنوعة، قد يتمكن العلماء من تطوير عمليات أكثر استدامة وكفاءة في مختلف الصناعات.

يمكن لمزيد من الدراسات حول هذه البكتيريا أن تلقي الضوء على الاستخدام المحتمل للعمليات الميكروبية في إنتاج الوقود الحيوي والتطبيقات المستدامة الأخرى.

المصدر: ماريك بالمر وآخرون، ديهالوكوكويديا المحبة للحرارة ذات السمات غير العادية تسلط الضوء على ماض غير متوقع، مجلة ISME (2023).