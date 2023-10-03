الصواعق الفائقة: كشف الألغاز وراء أقوى ضربات البرق في الطبيعة

سلطت دراسة رائدة أجراها باحثون من الجامعة العبرية في القدس وجامعة واشنطن الضوء على الظاهرة الغامضة المتمثلة في الصواعق الفائقة. يمكن لهذه الصواعق النادرة والقوية بشكل مدهش، والتي تمثل أقل من 1% من جميع أحداث البرق، أن تطلق العنان لطاقة تزيد بمقدار ألف مرة عن الضربات العادية.

كشفت الدراسة، التي تشمل بيانات ضربات البرق التي تم جمعها بين عامي 2010 و2018 من الشبكة العالمية لموقع البرق العالمية، عن عامل حاسم يساهم في حدوث الصواعق الفائقة. تكشف النتائج أن قرب منطقة الشحن الكهربائي للسحابة العاصفة من سطح الأرض أو المحيط يزيد من احتمالية حدوث صواعق خارقة.

وقد لاحظ العلماء سابقًا أن مناطق مثل شمال شرق المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وهضبة ألتيبلانو في بيرو وبوليفيا لديها تردد أعلى من البرق الفائق. وتتميز هذه المناطق بقصر المسافات بين منطقة الشحن ومياه المحيط الباردة أو الأسطح الجبلية العالية الارتفاع.

يكمن التفسير في حقيقة أن منطقة الشحن، حيث تحدث الكهرباء، يتم إنشاؤها فوق مستوى درجة حرارة الهواء 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت). الهواء البارد فوق المحيط يجعل هذا المستوى أقرب إلى السطح، بينما تتسبب الجبال المرتفعة في ارتفاع الهواء، مما يؤدي إلى التبريد وقرب مستوى 0 درجة مئوية من السطح. تقلل المسافة الأقصر بين منطقة الشحن وسطح الأرض أو المحيط من المقاومة الكهربائية، مما يؤدي إلى ارتفاع التيار وصعوبة البرق.

باستخدام معلمات البيانات المختلفة، بما في ذلك ارتفاع سطح الأرض والمياه، وارتفاع منطقة الشحن، ودرجة حرارة السحابة على مستويات مختلفة، وتركيزات الهباء الجوي في السحب، قام الباحثون ببناء خريطة عالمية سلطت الضوء على العلاقة بين هذه العوامل وقوة البرق. والمثير للدهشة أنهم لم يجدوا أي علاقة بين الصاعقة الفائقة ومخاليط الهباء الجوي، مثل غبار الصحراء، وهو ما يتعارض مع الدراسات السابقة.

إن فهم آليات الصواعق الفائقة ليس أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بحدوثها وتقليل الأضرار المحتملة للهياكل والسفن فحسب، بل أيضًا لفهم تأثير تغير المناخ. من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان ارتفاع درجة حرارة الكوكب سيؤدي إلى زيادة أو نقصان في البرق الفائق وكيف ستؤثر تغيرات درجة الحرارة والرطوبة على هذه الأحداث. ويخطط الفريق أيضًا لدراسة العوامل الأخرى التي قد تساهم في تكوين الصاعقة الفائقة، مثل الاختلافات في الدورة الشمسية أو المجال المغناطيسي للأرض.

تمثل هذه الدراسة خطوة مهمة إلى الأمام في كشف الألغاز المحيطة بالصواعق الفائقة، مما يوفر للعلماء تقدمًا كبيرًا وصورة أكثر وضوحًا عن حدوثها. وفي حين أن هناك الكثير مما يجب استكشافه، فإن هذه النتائج بمثابة جزء مهم من اللغز، مما يحفز على إجراء المزيد من التحقيقات لتوسيع فهمنا لهذه الظواهر الطبيعية غير العادية.

المصدر: تم نشر البحث في مجلة اجواء البحوث الجيوفيزيائية.