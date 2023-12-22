كيف يؤثر لون الضوء على الساعة الداخلية؟

استكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بازل وجامعة ميونيخ التقنية تأثيرات الألوان الضوئية المختلفة على الساعة الداخلية وأنماط النوم لدى البشر. وتتحدى نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة “Nature Human Behaviour”، الأبحاث السابقة التي أجريت على الفئران، حيث تشير إلى أن الضوء الأصفر له تأثير أقوى على الساعة الداخلية من الضوء الأزرق.

شملت الدراسة 16 متطوعًا سليمًا تعرضوا لمحفزات ضوئية زرقاء أو صفراء لمدة ساعة واحدة في وقت متأخر من المساء. تم استخدام محفز الضوء الأبيض أيضًا كشرط تحكم. تم تصميم المحفزات الضوئية بعناية لتنشيط المخاريط الحساسة للون في شبكية العين بشكل انتقائي مع الحفاظ على تحفيز الخلايا العقدية الحساسة للضوء ثابتًا.

قام الباحثون بفحص التغيرات في الساعات الداخلية للمشاركين، وبداية النوم، وعمق النوم، ومستويات التعب، وأوقات رد الفعل. وخلافا لنتائج دراسة الفئران، لم يجد الباحثون أي دليل على أن اختلاف لون الضوء على طول البعد الأزرق والأصفر كان له دور مهم في التأثير على الساعة الداخلية للإنسان أو النوم.

وبحسب الدكتورة كريستين بلوم، الباحثة الرئيسية، فإن هذه النتائج تدعم الدراسات السابقة التي تشير إلى أن الخلايا العقدية الحساسة للضوء تلعب الدور الأهم في تنظيم الساعة الداخلية. ويرى مانويل سبيتشان، الخبير في علم الأحياء الزمني والصحة، أن هذه الدراسة خطوة حاسمة نحو التطبيق العملي في تصميم وتخطيط الإضاءة. تشير النتائج إلى أنه عند النظر في تأثيرات الضوء على البشر، من المهم إعطاء الأولوية للتأثير على الخلايا العقدية الحساسة للضوء بدلاً من التركيز على اللون.

على الرغم من هذه النتائج، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان لون الضوء يمكن أن يؤثر على النوم في ظل معايير مختلفة، مثل التعرض للضوء لفترة أطول أو توقيت مختلف. سوف تتعمق الدراسات المستقبلية في هذه الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها وتوفر فهمًا أكثر شمولاً للعلاقة بين لون الضوء والساعة الداخلية وأنماط النوم.