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باحث من جامعة ألبرتا يطور طرقًا مبتكرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون والجلسرين إلى مواد ذات قيمة مضافة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 11، 2023
باحث من جامعة ألبرتا يطور طرقًا مبتكرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون والجلسرين إلى مواد ذات قيمة مضافة

طور باحث من جامعة ألبرتا في كندا طريقتين مبتكرتين لتحويل ثاني أكسيد الكربون (CO2) والجلسرين إلى مواد ذات قيمة مضافة. تتمتع هذه الأساليب بالقدرة على إزالة الكربون من قطاعات مختلفة، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والملابس والمواد اللاصقة والتغليف والمذيبات والأدوية.

تركز إحدى العمليات على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى ميثانول، وهو ما يعد وسيلة واعدة لنقل وتخزين الهيدروجين في صورة سائلة. ومع ذلك، يمكن للمياه إلغاء تنشيط المحفز المطلوب لهذا التحول. طورت الباحثة يانيت رودريغيز هيريرو عملية لتحضير محفز مستقر يطرد الماء، مما يسمح له بالعمل بفعالية عند ضغط ودرجة حرارة منخفضة. وهذا لا يجعل عملية التحويل أقل استهلاكًا للطاقة فحسب، بل يجعل أيضًا أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية.

وتهدف العملية الثانية التي طورتها هيريرو إلى تحويل الجلسرين، وهو منتج ثانوي لإنتاج وقود الديزل الحيوي، إلى مونومرات. تعتبر هذه المونومرات ضرورية لتكوين البوليمرات، وهي ضرورية لإنتاج البوليمرات الحيوية المستخدمة في توحيد مخلفات السوائل الدقيقة. لا تساعد عملية التحويل هذه على تلبية الطلب المتزايد على الوقود الحيوي فحسب، بل توفر أيضًا حلاً لإدارة الجلسرين الخام الزائد، وبالتالي تقليل التهديدات البيئية.

وتُظهر كلتا العمليتين فوائد واعدة لمختلف الصناعات، بما في ذلك صناعات الطاقة والهيدروجين والوقود الحيوي والغذاء والصناعات الكيميائية. ومن خلال توفير بدائل مستدامة لإنشاء منتجات ذات قيمة مضافة، توفر هذه الأساليب وضعًا مربحًا للجانبين اقتصاديًا وبيئيًا.

المصدر: جامعة ألبرتا، كندا

By فيكي ستافروبولو

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