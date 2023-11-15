تقرير جديد يستكشف الاستراتيجيات الميكروبية للحد من انبعاثات غاز الميثان

يتناول تقرير نشرته الأكاديمية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة مؤخرًا الدور الحاسم الذي تلعبه الميكروبات في التوسط في انبعاثات غاز الميثان وقدرتها على التخفيف من تغير المناخ. ويعد الميثان، أحد الغازات الدفيئة القوية، مساهما كبيرا في ظاهرة الاحتباس الحراري. ونظراً لأن قدرته على الاحترار تفوق قوة ثاني أكسيد الكربون بنحو 80 مرة على مدى فترة عشرين عاماً، فإن الحد من انبعاثات غاز الميثان يشكل أهمية بالغة في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويسلط التقرير الضوء على أهمية فهم القدرات الأيضية المتنوعة للميكروبات من أجل تطوير حلول ميكروبية فعالة.

وبدلاً من التركيز ببساطة على مكافحة انبعاثات الميثان بشكل مباشر، يفكر الباحثون في الدور المحوري الذي تلعبه الميكروبات في الدورات البيوجيوكيميائية التي تنطوي على إنتاج واستهلاك الغازات الدفيئة. تتمتع هذه الكائنات المجهرية بالقدرة على إنتاج واستهلاك غاز الميثان، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في معادلة تغير المناخ. ومن خلال تسخير المعرفة بالعمليات الميكروبية، يستطيع العلماء العمل على تطوير حلول مبتكرة تعالج انبعاثات الميثان.

تقول فانيسا سبيرانديو، رئيسة محافظي الأكاديمية: "من خلال فهم أدوار الميكروبات في التوسط في انبعاثات غاز الميثان، فإننا نفتح المجال أمام مجموعة واسعة من الحلول الواعدة لمواجهة التحدي المناخي". "أكثر من أي وقت مضى، يحتاج المجتمع العلمي إلى العمل معًا لتقديم هذه الحلول بشكل عاجل."

خرج التقرير من ندوة نظمتها الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة (ASM) والاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي. حدد الخبراء من مختلف التخصصات والقطاعات الفجوات المعرفية التي تتطلب المزيد من الاستكشاف والاستراتيجيات المحتملة لمعالجة انبعاثات الميثان. تركز توصيات التقرير على الاستفادة من الحلول الميكروبية لمعالجة الانبعاثات من أربعة مصادر رئيسية: التخمر المعوي في الحيوانات المجترة، والنفايات الحيوانية، وحقول الأرز، ومدافن النفايات.

لاستكمال التقرير، تخطط ASM لإصدار خارطة طريق بحثية للتخفيف من غاز الميثان الميكروبي. سيسلط هذا المورد العملي الضوء على الفجوات المعرفية الحالية وأولويات البحث، وتمكين الخبراء من استخدام الميكروبات بشكل فعال في مكافحة انبعاثات الميثان.

ومن خلال تقدم الحلول الميكروبية، لدينا فرصة لتحقيق خطوات كبيرة في الحد من انبعاثات غاز الميثان. ومن خلال الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه الميكروبات في تغير المناخ، يمكننا فتح مسارات مبتكرة لمعالجة هذا التحدي العالمي الملح.

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أسئلة وأجوبة

كيف تؤثر الميكروبات على تغير المناخ؟

تؤثر الميكروبات على تغير المناخ من خلال الدورات البيوجيوكيميائية التي تنطوي على غازات الدفيئة. ويمكنها أن تستهلك وتنتج غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ما أهمية تقليل غاز الميثان؟

إن الميثان أقوى بحوالي 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون من حيث قدرته على الاحترار على مدى 20 عامًا. يعد الحد من انبعاثات غاز الميثان أمرًا بالغ الأهمية في إبطاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى القريب.

كيف يمكن للميكروبات المساعدة في انبعاثات الميثان؟

تلعب الميكروبات دورًا مهمًا في إنتاج واستهلاك الميثان. إن فهم قدراتها الأيضية المتنوعة يسمح للعلماء بتطوير حلول ميكروبية لمعالجة انبعاثات الميثان بشكل فعال.

ما هي المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان؟

وتشمل المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان التخمر المعوي في الحيوانات المجترة (مثل الأبقار أو الأغنام)، والنفايات الحيوانية، وحقول الأرز، ومدافن النفايات.

ما هو الهدف من خارطة الطريق البحثية للتخفيف من غاز الميثان الميكروبي؟

تهدف خارطة الطريق البحثية للتخفيف من غاز الميثان الميكروبي إلى تحديد الفجوات المعرفية وأولويات البحث التي يمكن للخبراء الاستفادة منها لاستخدام الميكروبات في مكافحة انبعاثات الميثان المتزايدة.