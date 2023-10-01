كتاب طبخ جديد لأدلة الوصفات الكيميائية للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض

قام العلماء بتجميع قائمة شاملة من الوصفات الكيميائية التي لديها القدرة على تكوين الحياة، والتي يمكن أن توجه البحث عن الحياة على الكواكب الخارجية البعيدة. تتضمن هذه الوصفات مجموعات من الجزيئات من جميع أنحاء الجدول الدوري وتولد أنماطًا من التفاعلات ذاتية التكاثر تُعرف باسم تفاعلات التحفيز الذاتي.

تشجع تفاعلات التحفيز الذاتي على تكرار حدوث نفس التفاعل وتعتبر حاسمة لاستدامة الحياة. حدد الباحثون 270 مجموعة من الجزيئات التي لديها القدرة على التحفيز الذاتي المستدام. يمكن لهذه الوصفات أن تساعد العلماء على محاكاة الظروف التي لوحظت في الكواكب الخارجية البعيدة والتحقيق في إمكانية وجود الحياة.

في حين أنه قد لا يكون من الممكن أبدًا معرفة كيفية نشوء الحياة على الأرض بشكل نهائي، إلا أن الباحثين يعتقدون أنه من خلال إعادة خلق ظروف الكواكب في أنبوب اختبار، يمكنهم فهم ديناميكيات الحفاظ على الحياة في المقام الأول. وباستخدام قائمة الوصفات المنشورة حديثًا، يمكن للعلماء التحقيق في إمكانية الحياة على الكواكب الخارجية من خلال محاكاة الظروف الملاحظة في هذه العوالم البعيدة.

البحث له أيضًا آثار على تصفية الكواكب الخارجية التي قد لا توجد بها حياة. من خلال فهم نوع التفاعلات الكيميائية التي تحدث في بيئة غير حيوية أو ما قبل الحيوية، يمكن للعلماء التعرف بسهولة أكبر على البصمات الحيوية الإيجابية الكاذبة. ستساعد هذه المعرفة في تضييق نطاق البحث عن الكواكب الخارجية الصالحة للحياة وتركيز الجهود على تلك التي تتمتع بأكبر إمكانات لاستضافة الحياة.

بشكل عام، يوفر كتاب الطبخ الشامل هذا الذي يحتوي على وصفات كيميائية رؤى قيمة حول الكيمياء الحيوية المحتملة التي يمكن أن توجد خارج الأرض. إنه يفتح آفاقًا جديدة لاستكشاف الحياة في الكون ويعزز فهمنا للظروف اللازمة لنشوء الحياة.

مصادر:

– بيتول كاكار، وآخرون. (2021). تفاعلات التناسب التحفيزي التلقائي كطريق احتمالي للتعقيد الحيوي. مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية.

- حقوق الصورة: ناسا