إطلاق العنان لإمكانات المواد ثنائية الأبعاد لذاكرة الكمبيوتر

كان قانون مور الشهير، الذي ينص على أن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف كل عامين، هو القوة الدافعة وراء تقدم التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن الصناعة تصل الآن إلى الحدود المادية المتمثلة في جعل رقائق الكمبيوتر أصغر حجمًا. يستكشف الباحثون في مناجم ساوث داكوتا الآن إمكانات المواد ثنائية الأبعاد (2D) لإحداث ثورة في ذاكرة الكمبيوتر.

المواد ثنائية الأبعاد، مثل الجرافين، رقيقة بشكل لا يصدق، وغالبًا ما يكون سمكها بضع ذرات فقط. تجري شركة South Dakota Mines، بفضل خبرتها في مجال المعلومات والعلوم الكمية، أبحاثًا رائدة على أنواع خاصة من المواد ثنائية الأبعاد. وتتمتع هذه المواد بخصائص هيكلية وكهربائية فريدة من نوعها يمكن أن تعمل كمفاتيح صغيرة أو أجهزة ذاكرة كمبيوتر، متجاوزة التقنيات الحالية من حيث كفاءة الطاقة وتعدد الاستخدامات.

ويهدف المشروع، المدعوم بمنحة قدرها 800,000 ألف دولار من المؤسسة الوطنية للعلوم، إلى تطوير ذكريات تعتمد على الطاقة الكهروضوئية باستخدام مواد ثنائية الأبعاد. توفر الذكريات المستندة إلى الكهروضوئية سرعات قراءة/كتابة أسرع، وقدرة تحمل أعلى، واستهلاك أقل للطاقة مقارنة بأجهزة الذاكرة التقليدية. إن تنفيذ هذه التقنية في العالم ثنائي الأبعاد سيكون فعالاً من حيث التكلفة وسيتغلب على قيود كثافة التخزين.

بالإضافة إلى البحث، يركز المشروع بقوة على التعليم والتوعية. ويشارك طلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا في المشروع، ويتم توفير الفرص للطلاب والمدرسين من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر للتعرف على تكنولوجيا النانو. الهدف هو إلهام وتثقيف الجيل القادم من العلماء والمهندسين في مجال علوم وهندسة المعلومات الكمومية (QISE).

تتعاون شركة South Dakota Mines مع جامعة نبراسكا لينكولن في البحث عن أشكال جديدة من ذاكرة الكمبيوتر، مع التركيز بشكل خاص على الحوسبة الكمومية. لن يؤدي هذا التمويل، إلى جانب المشاركة في MonArk Quantum Foundry، إلى تعزيز وتحسين الأمن السيبراني فحسب، بل سيخلق أيضًا إمكانات للشركات الجديدة ووظائف التكنولوجيا المتقدمة في ولاية داكوتا الجنوبية.

يتم دعم المشروع من قبل مكتب الأنشطة المتكاملة التابع لمؤسسة العلوم الوطنية (OD/OIA)، والبرنامج المؤسس لتحفيز البحوث التنافسية (EPSCoR)، وبرنامج حدود التكنولوجيا (TIP/TF).

مصادر:

– مناجم داكوتا الجنوبية (https://www.sdsmt.edu/)