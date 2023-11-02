طفرة في فيزياء الكم تكشف عن تأثير سبينارون الغامض

توصل علماء من جامعة يوليوس ماكسيميليان في فورتسبورغ (JMU) ومركز أبحاث يوليش في ألمانيا إلى اكتشاف رائد في فيزياء الكم: وجود حالة كمومية جديدة تسمى السبينارون. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السائدة حول سلوك المواد الموصلة للحرارة المنخفضة، ولديه القدرة على إعادة تشكيل فهمنا لفيزياء الكم النظرية.

في التجربة، تم تعريض ذرة الكوبالت الموضوعة على سطح نحاسي إلى مجال مغناطيسي قوي في ظل ظروف شديدة البرودة. لاحظ الباحثون ظاهرة رائعة، وهي أن دوران ذرة الكوبالت يتقلب باستمرار ذهابًا وإيابًا. ولتوضيح ذلك، قاموا بمقارنة ذرة الكوبالت بكرة الرجبي التي تدور في حفرة الكرة، مما أدى إلى إزاحة الكرات المحيطة بطريقة تشبه الموجة.

إن الجمع بين المجال المغناطيسي المكثف والطرف الحديدي المضاف إلى مجهر المسح النفقي الذري سمح للباحثين بتصور الدوران المغناطيسي لذرة الكوبالت. أدى هذا التبديل المستمر للدوران إلى إثارة الإلكترونات الموجودة على سطح النحاس، مما أدى إلى تذبذبها وارتباطها بذرة الكوبالت.

يتحدى هذا الاكتشاف المذهل تأثير كوندو، الذي يفسر المقاومة الكهربائية في المواد الباردة التي تحتوي على شوائب مغناطيسية. تحت تأثير كوندو، يجب أن تعمل تفاعلات الإلكترون على تحييد العزم المغناطيسي لذرة الكوبالت. ومع ذلك، في هذه التجربة، حافظت ذرة الكوبالت على مغناطيسيتها أثناء تفاعلها مع الإلكترونات، متحدية توقعات تأثير كوندو.

تمتد آثار تأثير السبينارون إلى ما هو أبعد من هذه التجربة المحددة. إنه يشكك في الفهم طويل الأمد للنشاط الكمي عندما يتم الجمع بين المعادن مثل الكوبالت والنحاس. يتوقع العلماء المسؤولون عن هذا الاكتشاف أن السبينارونات قد يكون لها تطبيقات أوسع، مما يتطلب إعادة النظر في السيناريوهات التي كان من المفترض سابقًا أن ينطبق عليها تأثير كوندو.

وفي حين أن هذا الاختراق يوفر رؤى قيمة حول سلوك المادة على المستوى الذري، إلا أن تطبيقاته العملية المباشرة لم يتم تحديدها بعد. ومع ذلك، فإن فهم فيزياء العزوم المغناطيسية على الأسطح المعدنية أمر بالغ الأهمية لتعزيز البحوث الأساسية في هذا المجال. وكما لخص عالم الفيزياء التجريبية ماتياس بودي من جامعة جيمس موريس الأمر قائلاً: "إن اكتشافنا مهم لفهم فيزياء اللحظات المغناطيسية على الأسطح المعدنية... في حين أن تأثير الارتباط هو لحظة فاصلة في الأبحاث الأساسية لفهم سلوك المادة، إلا أنني لا أستطيع البناء عليه". التحول الفعلي منه.

يمهد البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Physics، الطريق لمزيد من الاستكشاف لتأثير السبينارون وفهم أعمق للطبيعة المعقدة لفيزياء الكم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو تأثير سبينارون؟

تأثير السبينارون هو حالة كمومية تم اكتشافها حديثًا وتحدث في ظل ظروف شديدة البرودة عندما تتعرض ذرة الكوبالت الموجودة على سطح النحاس لمجال مغناطيسي قوي. ويشير إلى التقليب المستمر لدوران ذرة الكوبالت، والذي يثير الإلكترونات الموجودة على سطح النحاس ويتحدى النظريات الموجودة حول المواد الموصلة ذات درجة الحرارة المنخفضة.

ما هو تأثير كوندو؟

يفسر تأثير كوندو الحد الأدنى للمقاومة الكهربائية في المواد الباردة التي تحتوي على شوائب مغناطيسية. ويشير إلى أن تفاعلات الإلكترون تحيد العزم المغناطيسي لهذه الشوائب. ومع ذلك، فإن اكتشاف تأثير السبينارون في التجربة المذكورة أعلاه يشير إلى أن تأثير كوندو قد لا يكون قابلاً للتطبيق في جميع السيناريوهات التي تنطوي على معادن مثل الكوبالت والنحاس.

ما هي الآثار العملية لتأثير السبينارون؟

في حين أن التطبيقات العملية المباشرة لتأثير السبينارون لا تزال غير مؤكدة، فإنه يعمق فهمنا لسلوك المادة على المستوى الذري. قد يكون لهذا الاختراق آثار بعيدة المدى على مجال فيزياء الكم ويمكن أن يؤدي إلى إعادة كتابة فيزياء الكم النظرية كما نعرفها.