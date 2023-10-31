توفر أنواع البروتيروسوتشيد المكتشفة حديثًا نظرة ثاقبة للزواحف القديمة

كشف اكتشاف رائد قام به فريق دولي من علماء الحفريات النقاب عن نوع غير معروف من قبل من البروتيروسوتشيد في الهند، مما يسلط الضوء على العالم المتنوع للزواحف القديمة التي جابت الأرض قبل 250 مليون سنة. يقدم هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة Royal Society Open Science، رؤى قيمة حول تطور الأركوصورات ودورها في أعقاب حدث الانقراض الجماعي البرمي-الثلاثي.

كانت البروتيروسويدات، وهي زواحف تشبه إلى حد كبير التماسيح الحديثة، مجموعة من الأركوصورات التي ازدهرت في بانجيا - القارة العملاقة التي ظهرت بعد الانقراض الضخم في العصر البرمي الترياسي، والذي شهد فقدان عدد لا يحصى من الأنواع. تم اكتشاف الحفرية الجديدة من التكوينات الصخرية التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 250 مليون سنة مضت، أي بعد بضعة ملايين من السنين فقط من انقراض نهاية العصر البرمي.

ومن خلال الفحص الدقيق للأحفورة، حدد الفريق أنها نوع غير معروف سابقًا من البروتيروسوتشيد، وأطلقوا عليه اسم Samsara suchus pamelae. كشفت المقارنات مع البروتيروسويدات الأخرى من العصر البرمي الأخير في أوروبا الشرقية وأوائل العصر الترياسي في الصين وجنوب أفريقيا عن سمات تشريحية مميزة، مثل أجسامها الطويلة النحيلة وخطمها الذي يشبه التمساح، والذي انتهى بتدلى مميز نحو الأسفل. من المحتمل أن يكون شكل الخطم الفريد هذا قد لعب دورًا في تأمين الفريسة للزواحف.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث السابقة أن البروتيروسويدات أظهرت مجموعة واسعة من الأحجام، تتراوح من 1.5 إلى 4 أمتار. تمتلك هذه الزواحف هياكل سمعية قادرة على اكتشاف الأصوات ذات التردد المنخفض، مما يشير إلى أنها تكيفت في المقام الأول مع نمط الحياة المائية.

وتم اكتشاف الحفرية في التكوينات الصخرية بالقرب من قرية ديولي في غرب البنغال بالهند. واكتشف الباحثون لأول مرة حفريات فقرات متعددة في الموقع في عام 2015، وقاموا بدراستها منذ ذلك الحين. إنه اكتشاف استثنائي حيث تم العثور على أمثلة من النوع المظلي والنموذج الشامل للأنواع الجديدة على مقربة من بعضها البعض.

ويثري هذا الاكتشاف فهمنا للعالم القديم وتنوع الحياة الذي كان موجودا خلال هذه الفترة الحرجة. توفر دراسة البروتيروسويدات رؤى مهمة حول تطور الزواحف وتكيفها بعد حدث الانقراض الجماعي، مما يوفر نافذة على النظم البيئية المعقدة التي شكلت تاريخ الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو البروتيروسوتشيد؟

البروتيروسويد هو أحد الزواحف القديمة التي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأركوصورات، وهي المجموعة التي تضم الطيور والديناصورات. كانت البروتيروسوتشيدس تشبه التماسيح الحديثة وعاشت في القارة العملاقة بانجيا بعد الانقراض الجماعي في العصر البرمي الترياسي.

ما هو المهم في الأنواع الجديدة من البروتيروسوتشيد المكتشفة في الهند؟

توفر الأنواع الجديدة من البروتيروسوتشيد، المسماة Samsara suchus pamelae، رؤى قيمة حول تطور وتنوع هذه الزواحف القديمة بعد حدث الانقراض الجماعي. تساهم سماته التشريحية الفريدة، بما في ذلك الخطم المتدلي إلى الأسفل، في فهمنا لتكيفات البروتيروسوتشيد من أجل الصيد والبقاء على قيد الحياة.

أين تم اكتشاف الحفرية؟

تم العثور على الحفرية في التكوينات الصخرية بالقرب من قرية ديولي في غرب البنغال، الهند.

ما أهمية هذا الاكتشاف فيما يتعلق بالانقراض الجماعي في العصرين البرمي والثلاثي؟

يساعد اكتشاف الأنواع الجديدة من البروتيروسوتشيد العلماء على فهم أفضل لتعافي الزواحف وتنوعها في أعقاب الانقراض الجماعي البرمي الترياسي، والذي كان أحد أشد أحداث الانقراض في تاريخ الأرض.

كيف يساهم هذا الاكتشاف في معرفتنا بالأنظمة البيئية القديمة للأرض؟

توفر دراسة أنواع البروتيروسوتشيد رؤى قيمة حول النظم البيئية المعقدة التي كانت موجودة خلال الفترة الانتقالية من العصر البرمي إلى العصر الترياسي. تساهم النتائج في فهمنا للتفاعلات بين الأنواع المختلفة وكيفية تكيفها مع بيئة ما بعد الانقراض.

المصدر: [شبكة Science X](https://phys.org/news/2023-10-protero suchid-species-million-years-india.html)