نهج جديد للطباعة ثلاثية الأبعاد للهياكل الزجاجية الدقيقة ذات درجات الحرارة المنخفضة

طور الباحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا نهجًا رائدًا للطباعة ثلاثية الأبعاد للهياكل الزجاجية الدقيقة في درجات حرارة منخفضة باستخدام الضوء فوق البنفسجي. تعمل هذه الطريقة المبتكرة على تقليل الحرارة المطلوبة بشكل كبير وتقصير وقت المعالجة، مما يجعلها مثالية لإنتاج عدسات زجاجية صغيرة وهياكل أخرى للأجهزة الطبية وتطبيقات الأبحاث.

على عكس عمليات تصنيع الزجاج التقليدية التي تتطلب درجات حرارة تصل إلى 1,100 درجة مئوية، فإن نهج فريق Georgia Tech لا يتطلب سوى درجات حرارة تبلغ حوالي 220 درجة مئوية. لا يؤدي هذا الإنجاز إلى توفير الطاقة فحسب، بل يتيح أيضًا إنتاج الإلكترونيات الدقيقة ذات الهياكل الزجاجية. وبما أن مواد أشباه الموصلات المستخدمة في الإلكترونيات الدقيقة لا يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية، فإن عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد ذات درجات الحرارة المنخفضة توفر حلاً قابلاً للتطبيق.

يعد استخدام الضوء فوق البنفسجي، وخاصة الضوء فوق البنفسجي العميق، لتحويل الراتنج الحساس للضوء إلى زجاج جانبًا رئيسيًا في هذه الطريقة. استخدم الفريق راتنجًا ضوئيًا يعتمد على بوليمر ناعم يستخدم على نطاق واسع يسمى PDMS، مما يلغي الحاجة إلى جسيمات نانوية إضافية من السيليكا. وينتج عن ذلك زجاج شفاف للغاية يكون سلسًا مثل زجاج السيليكا المنصهر المصنوع تجاريًا، دون أي مشاكل بصرية محتملة مرتبطة بالجسيمات النانوية المضافة.

وعلاوة على ذلك، فإن إنتاج الهياكل الزجاجية المجهرية باستخدام هذا النهج يوفر العديد من المزايا. يمكن أن تستفيد أجهزة الموائع الدقيقة، التي تُستخدم عادةً لدراسة الخلايا أو السوائل الحيوية المتحركة، من مقاومة الزجاج للتآكل مقارنة بمواد البوليمر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ملاءمة هذه العملية للمناخ جديرة بالملاحظة. يساهم انخفاض متطلبات طاقة التدفئة وقلة الموارد المستخدمة في استدامتها.

بقيادة البروفيسور إتش. جيري تشي، فإن عمل فريق Georgia Tech له آثار كبيرة على مختلف الصناعات، وخاصة الرعاية الصحية والأبحاث. إن نهجهم القائم على البيانات ونجاحهم في تصنيع السيراميك في ظروف معتدلة يمهد الطريق لمزيد من التقدم في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

مصادر:

- "طباعة ثلاثية الأبعاد ذات درجة حرارة منخفضة لهياكل مجهرية من زجاج السيليكا الشفاف" - Mingzhe Li et al., Science Advances (3)

- معهد جورجيا للتكنولوجيا