ويقدر أحدث مسح دولي وجود 1.4 مليون من الحيتانيات في المحيط الأطلسي الأوروبي

كشفت دراسة دولية حديثة واسعة النطاق، تُعرف باسم SCANS-IV، عن وجود أكثر من 1.4 مليون من الحيتان والدلافين وخنازير البحر في المحيط الأطلسي الأوروبي. تم عرض نتائج المسح في اجتماع اللجنة الاستشارية ASCOBANS وبتنسيق من الدكتورة أنيتا جيل من جامعة الطب البيطري هانوفر في ألمانيا.

SCANS-IV هو المسح الرابع في سلسلة بدأت في عام 1994، بهدف تحديد حجم السكان وتوزيع الحيتانيات في مياه المحيط الأطلسي الأوروبية. وشمل المسح، الذي تم حشده ثماني طائرات صغيرة وسفينة أبحاث واحدة، مساحة قدرها 1.7 مليون كيلومتر مربع من جنوب النرويج إلى البرتغال.

ووجد المسح أن الأنواع الأكثر وفرة في المحيط الأطلسي الأوروبي كانت خنازير البحر والدلافين الشائعة والدلافين المخططة. وتشمل الأنواع الأخرى التي يُقدر وجودها الدلافين قارورية الأنف والدلافين ذات المنقار الأبيض والدلافين بيضاء الجوانب. كما قدر المسح أيضًا وجود الحيتان التي تغوص في أعماق البحار، مثل الحيتان الطيارة، وحيتان العنبر، والحيتان المنقارية، بالإضافة إلى حيتان البالين التي تتغذى بالترشيح، بما في ذلك حيتان المنك والحيتان الزعنفية.

كشفت النتائج عن بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام في توزيع الحيتانيات. زاد وجود الدلافين الشائعة في مناطق معينة، مثل بحر سلتيك وجنوب غرب المملكة المتحدة، مما يشير إلى توسع النطاق السكاني شمالًا. في المقابل، تحول توزيع خنازير البحر في بحر الشمال من الشمال الغربي إلى الجنوب، مع توسع التوزيع بشكل أكبر في القناة.

كما سلط المسح الضوء على الحاجة إلى تدابير الحفظ لبعض المجموعات السكانية. وأظهرت أعداد خنازير البحر في الموانئ في غرب بحر البلطيق، وبحار الحزام، وجنوب كاتيغات علامات الانخفاض، بسبب المستويات غير المستدامة من الصيد العرضي في مصايد الأسماك. يتطلع فريق SCANS إلى دمج مخرجات برنامج ObSERVE الأيرلندي لمواصلة تطوير صورة وفرة الأنواع وتوزيعها.

بشكل عام، أدت نتائج SCANS-IV إلى توسيع معرفتنا بأنواع الحيتانيات في مياه المحيط الأطلسي الأوروبية بشكل كبير، مما يوفر معلومات قيمة لجهود الحفظ وتقييم حالة السكان. كان المسح عبارة عن جهد تعاوني بين العلماء في ثمانية بلدان متاخمة للمحيط الأطلسي وبدعم من الحكومات المعنية.

المصادر: نتائج مسح SCANS-IV المقدمة في اجتماع اللجنة الاستشارية لـ ASCOBANS