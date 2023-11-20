منظور جديد للتجميع الهرمي للبوليمرات المترافقة

نشر باحثون من جامعة إلينوي أوربانا شامبين وجامعة بوردو مؤخرًا ورقة فنية بعنوان "التغيرات الجزيئية الدقيقة تعدل إلى حد كبير التجمعات الحلزونية اللولبية للبوليمرات المترافقة عن طريق ضبط تجميع حالة المحلول". في هذه الدراسة، يستكشف العلماء الهياكل التجميعية لحالة المحلول للبوليمرات المترافقة اللاكيرالية وتأثيرها على التجميع الحلزوني اللولبي الهرمي.

يعد فهم الهياكل الإجمالية وتجميع البوليمرات المترافقة أمرًا ضروريًا للتحكم في شكل الأغشية الرقيقة الصلبة وخصائصها الإلكترونية. ومع ذلك، فقد أثبتت هذه المهمة أنها صعبة بسبب سلوك التجميع المعقد. ركز الباحثون على البوليمر المشترك ثنائي الكيتوبيرول-كواتيرثيوفين (DPP-T4) واثنين من نظائره الهيكلية مع تغيرات جزيئية دقيقة: DPP-T2M2 الذي يعمل مع مجموعات الميثيل وDPP-T2F2 الذي يعمل مع ذرات الفلور.

ومن خلال استخدام تحليل تشتت الأشعة السينية ذات الزاوية الصغيرة وتقنيات التصوير المجهري المختلفة، حدد الباحثون هياكل مجمعة متميزة في كل محلول DPP. شكل DPP-T2F2 مجاميع ألياف 1D شبه بلورية ذات بنية داخلية قوية الارتباط، بينما شكل DPP-T2M2 مجاميع ألياف 1D شبه بلورية ذات بنية داخلية ضعيفة الارتباط. في المقابل، أظهر DPP-T4 مجاميع صفائح ثنائية الأبعاد شديدة البلورية.

تطورت هذه المجاميع النانوية إلى أطوار متوسطة من الكريستال السائل الحلزوني الحلزوني (LC) بتركيزات عالية من المحلول. ومن المثير للاهتمام أن أبعاد مجاميع المحلول لعبت دورًا حاسمًا في تعديل النغمات الحلزونية الهرمية عبر المقاييس النانوية إلى الميكرومتر. خلقت مجاميع الصفائح ثنائية الأبعاد الأكثر صلابة في DPP-T2 أطوال خطوة أكبر بكثير مقارنة بمجاميع الألياف 4D الأكثر مرونة.

كان أحد الاكتشافات الرائعة هو الطور المتوسط ​​المخطط الملتوي لـ DPP-T2F2، والذي يتكون من مجاميع ألياف 1D مرتبة للغاية وصلبة، ويظهر عامل عدم تناسق متباين الخواص (g-factor) يصل إلى 0.09. تفتح هذه الدراسة إمكانيات للمجال الناشئ للإلكترونيات اللامركزية (البصرية)، مما يوفر نظرة ثاقبة للتجميع الهرمي لحالة المحلول للبوليمرات المترافقة والتجميع الحلزوني اللولبي لأشباه الموصلات العضوية اللامركزية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

Q: ما هي التجمعات الحلزونية اللولبية للبوليمرات المترافقة اللاكيرالية؟



A: تشير التجمعات الحلزونية اللولبية إلى تكوين هياكل حلزونية من البوليمرات المترافقة اللاكيرالية (غير اللولبية). تحتوي هذه الهياكل على ملتوية على طول محورها، مما يخلق خصائص بصرية وإلكترونية فريدة.

Q: كيف تؤثر أبعاد مجاميع المحلول على الملاعب الحلزونية الهرمية؟



A: إن أبعاد مجاميع المحاليل، مثل مجاميع الألياف 1D أو مجاميع الألواح ثنائية الأبعاد، تعدل إلى حد كبير طول الملعب للتجمعات الحلزونية اللولبية. تميل مجاميع الألواح الصلبة ثنائية الأبعاد إلى إنشاء أطوال أكبر مقارنةً بمجاميع الألياف ثنائية الأبعاد الأكثر مرونة.

Q: ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟



A: يقدم هذا البحث رؤى أساسية حول تجميع البوليمرات المترافقة اللاكيرالية، وتحديدًا تجميعها الحلزوني اللاكيرالي. إن فهم عمليات التجميع هذه يمكن أن يمهد الطريق للتقدم في الإلكترونيات اللولبية (البصرية) وتصميم مواد جديدة ذات خصائص بصرية وإلكترونية مخصصة.

[المصدر: جامعة إلينوي أوربانا شامبين]