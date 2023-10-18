علماء الفلك يكتسبون رؤى جديدة حول المجال المغناطيسي للشمس

حقق فريق من العلماء الدوليين، بما في ذلك باحثون من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة، تقدمًا كبيرًا في فهم المجال المغناطيسي للشمس. وباستخدام البيانات التي تم جمعها من تلسكوب دانييل ك. إينوي الشمسي (DKIST) في هاواي، وهو أقوى تلسكوب شمسي في العالم، تمكن العلماء من الحصول على تفاصيل غير مسبوقة حول المجال المغناطيسي لسطح الشمس "الهادئ". هذه البيانات لها آثار على فهمنا لنقل الطاقة بين طبقات مختلفة من الشمس وقد تساعد في تفسير سبب كون الطبقة الخارجية، المعروفة باسم الإكليل، أكثر سخونة بمئات المرات من السطح.

إحدى النتائج الرئيسية من الملاحظات هي اكتشاف نمط يشبه الثعبان في المجال المغناطيسي للغلاف الجوي الشمسي السفلي، المعروف أيضًا باسم الكروموسفير. يعد هذا النمط حاسمًا لفهمنا لظواهر الطاقة التي تحدث في الشمس، مثل تسخين البلازما الشمسية إلى ملايين الكلفن وحدوث انفجارات قوية تُعرف باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs). ويعتقد الباحثون أن الاختلافات المعقدة صغيرة الحجم في اتجاه المجال المغناطيسي، المتوافقة مع النمط الشبيه بالثعبان، تشير إلى عملية تسمى إعادة الاتصال المغناطيسي، حيث تتفاعل المجالات المغناطيسية المتعارضة وتطلق الطاقة.

ركزت الأبحاث السابقة حول الاختلافات في درجات الحرارة بين الإكليل والسطح على البقع الشمسية والمناطق الكبيرة ذات المغناطيسية العالية على سطح الشمس. ومع ذلك، فقد كشفت الدراسة الحالية عن مدى تعقيد اتجاهات المجال المغناطيسي في ما يسمى بـ “الشمس الهادئة”، والتي تكون مغطاة بخلايا حمل حراري أصغر تُعرف بالحبيبات. تحتوي هذه الحبيبات على مجالات مغناطيسية أضعف ولكنها أكثر ديناميكية، والتي قد تلعب دورًا في موازنة ميزانية الطاقة للكروموسفير.

وقد زود DKIST، الذي تم افتتاحه في عام 2022، العلماء بقدرات غير مسبوقة على مراقبة الشمس. فهي تمكنهم من مشاهدة معالم الشمس بمستوى مذهل من التفاصيل، يشبه رؤية عملة معدنية صغيرة من مسافة كبيرة. التلسكوب عبارة عن تعاون بين مؤسسات مختلفة، بما في ذلك جامعة كوينز بلفاست، والمرصد الوطني للطاقة الشمسية، ومعهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي، وجامعة إيوتفوس لوراند.

ومن خلال تسليط الضوء على الطبيعة المعقدة للمجال المغناطيسي للشمس، فإن هذا البحث يقربنا خطوة واحدة من الفهم الشامل لنجمنا الواهب للحياة.

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مصادر:

– جامعة شيفيلد

- جامعة كوينز بلفاست

– المرصد الوطني للطاقة الشمسية

التعاريف:

– إعادة الاتصال المغناطيسي: عملية تتفاعل فيها المجالات المغناطيسية المتعارضة وتطلق الطاقة.

– الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs): انفجارات قوية تحدث في هالة الشمس، وتطلق كمية هائلة من البلازما والإشعاع الكهرومغناطيسي.

(هذه المقالة مبنية على معلومات من مقالة أصلية نشرتها Devdiscourse)