الأنماط المكتشفة حديثًا في طبقات الشمس توفر نظرة ثاقبة للغموض الشمسي

حقق علماء الفلك تقدمًا كبيرًا في كشف أحد ألغاز الشمس الدائمة من خلال التقاط بيانات رائدة من المجال المغناطيسي للشمس. وتم جمع البيانات بواسطة تلسكوب دانييل كيه إينوي الشمسي (DKIST) في هاواي، وهو أقوى تلسكوب شمسي في العالم. قدمت البيانات الملتقطة التمثيلات الأكثر تفصيلاً للمجال المغناطيسي للشمس على سطحها "الهادئ".

ويعتقد الفريق الدولي من العلماء المشاركين في البحث، بما في ذلك باحثون من جامعة شيفيلد، أن هذه البيانات لها آثار على فهم انتقال الطاقة بين طبقات الشمس. وقد يساعد أيضًا في تفسير سبب كون الطبقة الخارجية للشمس، المعروفة باسم الإكليل، أكثر سخونة بمئات المرات من السطح، المعروف باسم الغلاف الضوئي، وهو ما يتعارض مع ما يمكن توقعه.

تكشف ملاحظات DKIST وتؤكد وجود طوبولوجيا أفعوانية للمجال المغناطيسي في الغلاف الجوي الشمسي السفلي، المعروف باسم الكروموسفير. يعد فهم هندسة المجال المغناطيسي أمرًا بالغ الأهمية لفهم الظواهر النشطة المختلفة التي تحرك ديناميكيات البلازما في الغلاف الجوي الشمسي. ويُعتقد أيضًا أن هذه المجالات المغناطيسية مسؤولة عن تشغيل أكبر الانفجارات في النظام الشمسي المعروفة باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs).

يعد DKIST، الذي تم افتتاحه في عام 2022، تلسكوبًا بصريًا شمسيًا رائدًا يتيح عمليات رصد قياسية للشمس. يتمتع التلسكوب بقدرة تحليلية تعادل رؤية عملة معدنية بقيمة 50 بنسًا في مانشستر من لندن. وقد قام المشروع، الذي تقوده جامعة كوينز بلفاست بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، بتسخير قوة DKIST للكشف عن نمط معقد جديد من الطاقة في المجال المغناطيسي للشمس يشبه الاختلاف الشبيه بالثعبان.

ركزت الدراسات السابقة حول الاختلافات الحرارية بين الإكليل والغلاف الضوئي بشكل أساسي على البقع الشمسية، وهي مناطق كبيرة وعالية المغناطيسية. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن ما يسمى بـ "الشمس الهادئة" تحتوي على خلايا حمل حراري تسمى "حبيبات" ذات مجالات مغناطيسية أضعف ولكنها أكثر ديناميكية. قد تحمل هذه الحبيبات المفتاح لموازنة ميزانية الطاقة في الغلاف اللوني.

استخدم فريق البحث DKIST لمراقبة الاختلافات الصغيرة في اتجاه المجال المغناطيسي في الغلاف الضوئي الهادئ. إن الاكتشاف غير المتوقع لنمط معقد يتوافق مع تباين يشبه الثعبان في الاتجاه المغناطيسي يشير إلى إطلاق الطاقة من خلال عملية تسمى إعادة الاتصال المغناطيسي. يحدث هذا عندما يتفاعل مجالان مغناطيسيان يشيران في اتجاهين متعاكسين ويطلقان طاقة تساهم في تسخين الغلاف الجوي.

هذه النتائج تقرب العلماء خطوة أخرى من فهم أسرار الشمس. ومن خلال كشف تعقيدات المجال المغناطيسي للشمس، يأمل الباحثون في تسليط الضوء على الآليات المسؤولة عن تزويد الشمس بالطاقة وسلوكها المتفجر.

العنوان: الأنماط المكتشفة حديثًا في طبقات الشمس توفر نظرة ثاقبة للغموض الشمسي

المصدر

– جامعة شيفيلد

تنويه:

– رايان ج. كامبل وآخرون، DKIST يكشف عن الطوبولوجيا السربنتينية لمغناطيسية الشمس الهادئة في الغلاف الضوئي، The Astrophysical Journal Letters (2023). دوى: 10.3847/2041-8213/acf85d

المصدر: جامعة شيفيلد (phys.org)