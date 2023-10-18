يكتسب علماء الفلك رؤى جديدة حول المجال المغناطيسي للشمس باستخدام التلسكوب الشمسي المتطور

حقق علماء الفلك تقدمًا كبيرًا في كشف أسرار المجال المغناطيسي للشمس، وذلك بفضل البيانات الرائدة التي تم جمعها من تلسكوب دانييل ك. إينوي الشمسي (DKIST) في هاواي. قدم هذا التلسكوب الشمسي القوي، الذي تديره مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF)، التمثيل الأكثر تفصيلاً للمجال المغناطيسي للشمس حتى الآن.

إحدى النتائج الرئيسية المستخلصة من البيانات هي اكتشاف طوبولوجيا أفعوانية أو تشبه الثعبان في المجال المغناطيسي لسطح الشمس "الهادئ"، المعروف أيضًا باسم الغلاف اللوني. تعد هذه الرؤية الجديدة لهندسة المجال المغناطيسي أمرًا بالغ الأهمية لفهم الظواهر النشطة التي تحرك ديناميكيات البلازما في الغلاف الجوي الشمسي.

ويعتقد الباحثون، بما في ذلك علماء من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة، أن هذه البيانات يمكن أن تساعد في حل لغز طويل الأمد في الفيزياء الفلكية: الفرق الجذري في درجات الحرارة بين الطبقة الخارجية للشمس، المعروفة باسم الإكليل، وسطحها، الغلاف الضوئي. إن الإكليل أكثر سخونة بمئات المرات من الغلاف الضوئي، على عكس ما هو متوقع.

قد يلعب النمط الشبيه بالثعبان في المجال المغناطيسي دورًا في تنشيط البلازما الشمسية إلى درجات حرارة تصل إلى ملايين الكلفن. ويُعتقد أيضًا أن هذه المجالات المغناطيسية مسؤولة عن أكبر الانفجارات في النظام الشمسي، والمعروفة باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs).

في السابق، ركزت معظم الأبحاث حول الاختلافات الحرارية بين الإكليل والغلاف الضوئي على البقع الشمسية، والمناطق الكبيرة ذات المغناطيسية العالية على سطح الشمس. ومع ذلك، تسلط النتائج الجديدة الضوء على أهمية دراسة "الشمس الهادئة" وخلاياها الحملية التي تسمى "الحبيبات"، والتي تحتوي على مجالات مغناطيسية أضعف ولكن أكثر ديناميكية.

لقد أتاحت قوة التحليل غير المسبوقة لـ DKIST للباحثين اكتشاف الاختلافات المعقدة في اتجاه المجال المغناطيسي، مما يشير إلى حدوث إعادة الاتصال المغناطيسي. تتضمن هذه العملية مجالين مغناطيسيين يشيران في اتجاهين متعاكسين ويتفاعلان ويطلقان طاقة تساهم في تسخين الغلاف الجوي للشمس.

تم نشر البحث الذي أجراه فريق دولي من العلماء، بما في ذلك علماء من جامعة كوينز بلفاست، والمرصد الشمسي الوطني التابع لـ NSF، ومعهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي في ألمانيا، في مجلة Astrophysical Journal Letters.

يمثل هذا الاختراق خطوة مهمة نحو فهم طريقة عمل نجمنا الواهب للحياة، الشمس. لقد فتح التلسكوب الشمسي DKIST آفاقًا جديدة في فيزياء الطاقة الشمسية وقدم نتائج رائعة أثارت الإثارة بين العلماء في مختلف المؤسسات.

المصدر: جامعة شيفيلد، مجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا، جامعة كوينز بلفاست.