نظرة فاحصة على التوهجات الشمسية في نظام TRAPPIST-1 باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

استخدم علماء الفيزياء الفلكية تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لدراسة التوهجات الشمسية في نظام TRAPPIST-1، وهو نجم صغير يقع على بعد حوالي 40 سنة ضوئية من الأرض. يمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة العلماء في البحث عن كواكب خارجية تشبه الأرض ويمكن أن تدعم الحياة.

تدور العوالم الصغيرة والصخرية التي يأمل العلماء في استكشافها باستخدام تلسكوب ويب حول الأقزام M، أو الأقزام الحمراء، وهي نجوم متطايرة. يعد TRAPPIST-1 أحد هذه النجوم، حيث يستضيف سبعة كواكب معروفة. على الرغم من كونه أكبر بقليل من كوكب المشتري، فإن نظام TRAPPIST-1 يصدر توهجات كبيرة عدة مرات في اليوم، مما يؤدي إلى نشر الإشعاع بعيدًا في الفضاء. وهذا يجعل مراقبة الكواكب حول الأقزام الحمراء أمرًا صعبًا، حيث يمكن أن تتداخل التوهجات مع اكتشاف الأغلفة الجوية.

للتغلب على هذا التحدي، استخدم الباحثون تلسكوب جيمس ويب الفضائي لتسجيل سلسلة من التوهجات من TRAPPIST-1 وطوروا طريقة رياضية لفصل الضوء القادم من التوهجات عن الإشعاع المنتظم للنجم. وقد سمح ذلك بالحصول على صور أكثر وضوحًا للكواكب وأغلفتها الجوية.

يعد TRAPPIST-1 مثيرًا للاهتمام بشكل خاص نظرًا لوجود كواكبه الثلاثة الصغيرة والصخرية في المنطقة الصالحة للسكن، حيث من المحتمل وجود الماء على السطح. ويستخدم تلسكوب ويب للبحث عن آثار الغلاف الجوي حول هذه الكواكب، على الرغم من أن دراسة حديثة بقيادة أوليفيا ليم لم تكتشف أي غلاف جوي حول أحد الكواكب، TRAPPIST-1 b.

ومن خلال دراسة توهجات نظام TRAPPIST-1 بالتفصيل وإزالة آثارها من عمليات الرصد، يأمل الباحثون في جمع بيانات أكثر دقة عن كواكب النظام. ويعتقدون أيضًا أن هذا النهج يمكن تطبيقه على أنظمة نجمية أخرى مماثلة قريبة من الأرض.

في الختام، توفر دراسة التوهجات الشمسية في نظام TRAPPIST-1 باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي رؤى قيمة لاستكشاف الكواكب الخارجية في المستقبل وفهم تأثير التوهجات الشمسية على اكتشاف الغلاف الجوي.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية (قيد النشر)

- أوليفيا ليم وديفيد لافرينيير، جامعة مونتريال (تعاون NEAT)