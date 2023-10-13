اختبار الليزر الفضائي لاتصالات الفضاء السحيق: مهمة ناسا النفسية

لن تستكشف مهمة Psyche التابعة لناسا، المقرر إطلاقها اليوم، كويكبًا معدنيًا فحسب، بل ستجري أيضًا اختبارًا لنظام اتصالات جديد. تهدف تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC) إلى تقييم نظام اتصالات يعتمد على الليزر ويمكنه تعزيز نقل المعلومات من مهمات الفضاء السحيق، مثل الرحلات الاستكشافية المستقبلية إلى المريخ.

تعتمد ناسا حاليًا على شبكة الفضاء العميق (DSN) للتواصل مع مركباتها الفضائية في المناطق البعيدة من الفضاء. يتكون DSN من ثلاثة مواقع تقع في كاليفورنيا وإسبانيا وأستراليا، في مواقع استراتيجية حول العالم لضمان اكتشاف الإشارة بغض النظر عن اتجاه الأرض. ومع ذلك، فإن سرعة الضوء تفرض تأخيرًا في الاتصال يصل إلى 20 دقيقة بين الأرض والمريخ لا يمكن تقليله.

وبدلاً من محاولة تحسين سرعة الاتصال، تهدف وكالة ناسا إلى تعزيز عرض النطاق الترددي للشبكة لاستيعاب الحجم المتزايد للبيانات الواردة من البعثات الفضائية. ومع ازدياد تطور البعثات، تولد أدواتها كميات أكبر من البيانات التي يلزم نقلها. ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل وكالة ناسا على ترقية أطباق الاتصالات الأرضية المصممة أصلاً للاتصالات الراديوية للتعامل مع الاتصالات (البصرية) المعتمدة على الليزر.

يوفر إدخال اتصالات الليزر مزايا كبيرة مقارنة بالاتصالات الراديوية التقليدية. تتمتع أنظمة الليزر بالقدرة على نقل ما يصل إلى عشرة أضعاف البيانات في نفس مقدار الوقت. وللتحقق من صحة هذه الأنظمة، قامت وكالة ناسا باختبار أنظمة تجريبية في مدار حول الأرض لعدة سنوات وستقوم الآن باختبار التكنولوجيا في مهمة Psyche. ستقوم تجربة DSOC بتقييم استخدام اتصالات الليزر في مهمة حقيقية في الفضاء السحيق خلال العامين الأولين من رحلة Psyche إلى حزام الكويكبات الرئيسي.

سيتم استخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة تلسكوب هيل التابع لمرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، والذي يبلغ قطره 200 بوصة (5.1 متر)، لاختبار نظام DSOC على مسافات تصل إلى 240 مليون ميل. ستمهد هذه المهمة الطريق لاتصالات أكثر كفاءة ونطاق ترددي أعلى في الفضاء السحيق، مما سيحدث ثورة في استكشافات الفضاء المستقبلية.

المصادر: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا