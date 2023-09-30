افتتاح معرض مورين أوهارا في متحف Foynes Flying Boat

كشف متحف Foynes Flying Boat في Co Limerick مؤخرًا عن معرض جديد بملايين اليورو مخصص لأسطورة هوليوود والمقيمة السابقة في Glengarriff، مورين أوهارا. تعرض مساحة المعرض، التي تبلغ تكلفتها 5 ملايين يورو، مجموعة واسعة من التذكارات التي جمعتها مورين وتبرع بها بسخاء للمتحف حفيدها، كونور بو فيتزسيمونز.

تتضمن المجموعة فساتين حفلات شهيرة ومجوهرات وصور استوديو وإكسسوارات من العديد من أفلام مورين. كما يضم الفساتين والعباءات التي ارتدتها في مناسبات هوليوود الكبرى، بالإضافة إلى أثاث من منزلها في جلينجاريف. أحد المعروضات البارزة هو جائزة الأوسكار التي حققتها مورين طوال حياتها، إلى جانب فخ المهر الذي حملها هي وأسطورة الشاشة جون واين أثناء تصوير فيلم The Quiet Man.

أعرب المتحف عن امتنانه لكونور بو فيتزسيمونز لكرمه في المساهمة بمثل هذه المجموعة الرائعة. في نوفمبر 2016، تم بيع العديد من الأمتعة الشخصية وتذكارات الأفلام الخاصة بمورين في مزاد علني في نيويورك، حيث حقق إجمالي مبلغ مثير للإعجاب حوالي 500,000 يورو. تضمنت بعض النقاط البارزة في المزاد نص Quiet Man الشخصي لمورين، وسترة من التويد ارتدتها في نفس الفيلم، وزوج من مزهريات Meissen من منزلها في Glengarriff، وأكواب مقدمة من John Wayne.

شارك كونور بو فيتزسيمونز أنه قطع وعدًا لجدته بالحفاظ على إرثها حيًا ولهذا السبب تبرع بجزء كبير من مجموعتها لمتحف فوين. ويعتقد أن هذه المجموعة هي كنز من الذكريات من العالم الساحر لامرأة جميلة وأسطورة حقيقية في هوليوود، والتي يريد مشاركتها مع المعجبين في أيرلندا وحول العالم.

مصادر:

- نجمة الجنوب