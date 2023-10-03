جامعة نورث وسترن تطرح طريقة "تأرجح الرطوبة" المتطورة لالتقاط الكربون

حققت جامعة نورث وسترن تقدمًا كبيرًا في مجال احتجاز الكربون من الغلاف الجوي من خلال تقنية "تأرجح الرطوبة" المبتكرة. على عكس احتجاز الكربون التقليدي الذي يستهدف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مباشرة من العمليات الصناعية، فإن الطريقة الجديدة المعروفة باسم احتجاز الهواء المباشر (DAC) تركز على استخراج الكربون من الهواء نفسه.

تقوم تقنية تأرجح الرطوبة بالتقاط ثاني أكسيد الكربون عند مستويات رطوبة منخفضة وإطلاقه بمستويات أعلى، مستوحاة من العلاقة بين الماء وثاني أكسيد الكربون. ما يميز هذا البحث هو استخدام المنهجيات الحركية ومجموعة متنوعة من الأيونات، مما يسمح باستخراج الكربون من أي مكان تقريبًا.

يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، فيناياك بي درافيد، أن البحث لا يوسع فقط خيارات أيونات احتجاز الكربون، ولكنه يساعد أيضًا في كشف الجوانب الأساسية للتفاعلات بين سطح السائل. توفر هذه التقنية ميزة الحد الأدنى من تكاليف الطاقة، حيث يمكنها الاستفادة من البيئات التي تحتوي على خزانات هواء طبيعية رطبة وجافة.

لقد قام الفريق بتوسيع عدد الأيونات القابلة للاستخدام بشكل كبير لاحتجاز الكربون وتحديد أنظمة عالية الأداء. غالبًا ما تتطلب طرق احتجاز الكربون التقليدية طاقة كبيرة لإطلاق وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المحتجز، مما يجعلها أقل ملاءمة للمناطق التشغيلية الكبيرة مثل الزراعة والخرسانة وتصنيع الصلب.

وقد وسع الباحثون نطاق استكشافهم ليشمل نطاقًا أوسع من الأيونات، حيث أثبتت الأيونات ذات التكافؤ الأعلى مثل الفوسفات أنها الأكثر فعالية. وقد اكتشفوا أيضًا فعالية الأيونات الأخرى مثل السيليكات والبورات. ومن خلال المزيد من التجارب والنمذجة الحسابية، يهدف الفريق إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء نجاح بعض الأيونات.

تتمتع تقنية تأرجح الرطوبة بالقدرة على إعادة تشكيل المشهد الطبيعي للحفاظ على البيئة واستعادتها. يمكن تركيز الكربون المحتجز أو تخزينه أو إعادة استخدامه، مما يوفر طريقة مباشرة وفعالة لالتقاط الكربون من الغلاف الجوي.

مع استمرار العالم في إعطاء الأولوية للحد من آثار الكربون، تلعب تكنولوجيا احتجاز الكربون دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ. من خلال التقدم والاستثمار في الأساليب المبتكرة مثل تأرجح الرطوبة، فإننا نخطو خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.

المصدر: جامعة نورث وسترن، علوم وتكنولوجيا البيئة