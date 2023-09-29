نموذج جديد يكشف عن حركة الأهداب المتزامنة التي تحركها المناطق الحدودية

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من MPI-DS عن نمط تنظيمي مشترك تتقاسمه أنظمة مختلفة، بما في ذلك الجمهور في ملعب كرة القدم، وأرجل الحريش، والأهداب في رئتينا.

يعد تنسيق ضربات الأهداب أمرًا ضروريًا لحركتها المتزامنة. على عكس الإجراءات المنسقة لمشجعي كرة القدم أو الجهاز العصبي المركزي الذي يتحكم في أرجل حريش، تفتقر الأهداب إلى نظام تحكم مركزي. ومع ذلك، فإنها تعتمد على التفاعلات غير المتبادلة وتأثير المناطق الحدودية لتحقيق التزامن.

وسلط الباحثون الضوء على الدور الحاسم للمناطق الحدودية في تنسيق الأهداب. عندما تتناغم الأهداب معًا، فإنها تتزامن من خلال الضرب قليلًا أمام جيرانها على جانب واحد وقليلًا بعد جيرانهم على الجانب الآخر، مما يخلق نمطًا يشبه الموجة. تبدأ هذه المزامنة من خلال المناطق الحدودية ويتم تسهيلها بواسطة السائل المحيط بالأهداب.

ومن المثير للاهتمام أن الأهداب القريبة من بعضها البعض لا تمارس قوة متساوية على بعضها البعض. اعتمادًا على موقعهم، يمكن أن يتأثر الهدب بجاره أكثر من العكس. تؤدي هذه الظاهرة، خاصة في أنظمة الأهداب المكتظة بكثافة، إلى نمط موجه غير متبادل يشكل موجة.

تعمل المناطق الحدودية بمثابة أجهزة تنظيم ضربات القلب، حيث تقوم بجذب الأهداب الأخرى بطريقة متتالية. تتحدى هذه الملاحظة النماذج السابقة التي افترضت أن الحدود تشوه النظام.

يقدم هذا النموذج الجديد نظرة ثاقبة للتنظيم الذاتي للمادة الحية ويسلط الضوء على أهمية خصائص السطح في فهم آليات التزامن. تسد النتائج الفجوة بين المقاييس المجهرية والعيانية، وتكشف عن أوجه تشابه مذهلة في المبادئ التنظيمية.

بشكل عام، تلقي هذه الدراسة الضوء على نمط الضرب المنسق للأهداب والدور الذي تلعبه المناطق الحدودية في قيادة حركتها المتزامنة.

المصدر

– ديفيد ج. هيكي وآخرون، التفاعلات غير المتبادلة تؤدي إلى تزامن سريع للأهداب في الأنظمة المحدودة، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023). دوى: 10.1073/pnas.2307279120

- الاقتباس: نموذج جديد يصف حركة الأهداب المتزامنة التي تحركها المناطق الحدودية (2023، 29 سبتمبر) تم استرجاعها في 29 سبتمبر 2023 من Phys.org.