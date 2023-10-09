مهمة ناسا النفسية: استكشاف الكويكب الغني بالمعادن

تستعد وكالة ناسا لمهمة كويكب أخرى تسمى Psyche، والتي تهدف إلى دراسة كويكب يحمل نفس الاسم. ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy يوم الخميس، وستبدأ رحلة مدتها ست سنوات إلى حزام الكويكبات، حيث يقع Psyche. وبمجرد الوصول إلى هناك، ستدور المركبة الفضائية حول الكويكب لمدة عامين، وتجمع البيانات حول تكوينه وعمره وتضاريسه.

إن مهمة Psyche مدفوعة بالرغبة في فهم الأرض بشكل أفضل. على الرغم من أننا نملك معلومات عن قشرة الأرض ووشاحها، إلا أن لب الأرض يظل غامضًا إلى حد كبير بسبب موقعه العميق. الكويكبات الغنية بالمعادن، مثل Psyche، الموجودة في حزام الكويكبات، والذي يتكون من بقايا من تكوين النظام الشمسي منذ مليارات السنين، قد تحمل أدلة حول نواة الأرض.

مع المعلومات المحدودة التي تم الحصول عليها من التلسكوبات مثل تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ومرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA)، اكتشف العلماء أن Psyche هو كويكب غني بالمعادن بشكل غير عادي. وتؤكد ليندي إلكينز تانتون، الباحثة الرئيسية في مهمة Psyche، على أهمية دراسة هذه الأجسام الصغيرة في النظام الشمسي، لأنها توفر معلومات قيمة عن تكوينه.

أحد الأهداف الرئيسية للمهمة هو فهم تكوين ومظهر نوى الكواكب الصخرية، مثل عطارد والزهرة والأرض والمريخ. يلعب اللب دورًا حيويًا في توليد المجالات المغناطيسية، وحماية الغلاف الجوي، والتأثير على قابلية السكن. تقدم Psyche، باعتبارها واحدة من أفضل المرشحين لدراسة النوى المعدنية، للباحثين فرصة فريدة.

على الرغم من وجود نظريات حول أصل Psyche، إلا أن العلماء يعترفون بأنها قد لا تكون دقيقة. وتعتقد زوي لاندسمان، عالمة الأبحاث في جامعة سنترال فلوريدا، أن إرسال مركبة فضائية إلى الكويكب سيؤدي فعليًا إلى اكتشافات غير متوقعة. إنها تسلط الضوء على قيمة كل مهمة في تغيير فهمنا للنظام الشمسي.

بصرف النظر عن أهميته العلمية، فقد اكتسب Psyche الاهتمام لقيمته الفلكية. في عام 2017، قدر إلكينز-تانتون أن قيمة الكويكب يمكن أن تصل إلى 10,000 كوادريليون دولار أمريكي. ومع ذلك، فهي تؤكد على أن التكنولوجيا اللازمة لإعادة Psyche إلى الأرض أو استخراجها بشكل فعال غير موجودة حاليًا.

على الرغم من أن التعدين في الفضاء قد يبدو مثل الخيال العلمي، إلا أن العلماء يتصورون إمكانية حدوثه في المستقبل. وقد اكتسب هذا المفهوم الاهتمام في صناعة الفضاء وأدى إلى تشكيل شركات تستكشف إمكانات موارد التعدين في الفضاء. في حين أن التعدين في الكويكبات قد يكون أبعد، إلا أنه يبشر بالحصول على عناصر قيمة مثل عناصر المجموعة البلاتينية (PGEs) المستخدمة في التقنيات المختلفة.

وفي الختام، تمثل مهمة Psyche التابعة لناسا فرصة مثيرة لاستكشاف ودراسة كويكب غني بالمعادن في حزام الكويكبات. تهدف المهمة إلى توسيع فهمنا لنواة الأرض وتكوين نوى الكواكب الصخرية. في حين أن تعدين الموارد في الفضاء لا يزال هدفًا بعيدًا، فإن المهمة تثير احتمالات مساعي التعدين الفضائية المحتملة في المستقبل.

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- مصدر المقال: https://www.cbc.ca/news/technology/nasa-psyche-mission-asteroid-1.6518185