تتيح الطريقة الجديدة التحديد الدقيق ودراسة أنواع العوالق

قام مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي (EMBL) بتطوير طريقة جديدة لتحديد ودراسة أنواع العوالق في العينات الميدانية. تسمح هذه الطريقة، التي تسمى المجهر الإلكتروني والضوء المترابط للحجم المستهدف (vCLEM)، بتحليل العوالق في حالتها الطبيعية، مما يوفر سرعة ودقة ودقة أكبر من التقنيات السابقة.

العوالق هي كائنات مجهرية تلعب دورًا حاسمًا في النظم البيئية للأرض. إنها تنتج جزءًا كبيرًا من الأكسجين الذي نتنفسه من خلال عملية التمثيل الضوئي وتشكل أساس الشبكة الغذائية للمحيطات. ومع ذلك، على الرغم من أهميتها، فإن فهمنا للعوالق محدود. تهدف طريقة vCLEM الجديدة إلى سد هذه الفجوة المعرفية من خلال تمكين العلماء من تحديد ودراسة هذه الكائنات بدقة في بيئاتها الطبيعية.

تتضمن طريقة vCLEM تجميد العينات الميدانية عند ضغوط عالية بالقرب من المحيط ثم استخدام مزيج من المجهر الضوئي والإلكتروني. وهذا يسمح بالتحقيق في العوالق التي تم جمعها في الميدان دون المساس ببنيتها. ومن خلال تسليط ضوء بأطوال موجية مختلفة على العينات، يمكن للباحثين الكشف عن الخلايا الفلورية من خلال الفحص المجهري متحد البؤر، مما يوفر نظرة عامة على تنوع الخلايا الموجودة.

بمجرد تحديد الخلية محل الاهتمام، يمكن استخدام تقنيات أكثر قوة مثل المجهر الإلكتروني الحجمي لفحص التركيب ثلاثي الأبعاد للكائن الحي. وهذا يمكّن الباحثين من إجراء ملاحظات بيولوجية جديدة وتحديد العينة بشكل صحيح. تقدم طريقة vCLEM رؤى غير مسبوقة في البنية التحتية للعوالق وغيرها من الكائنات وحيدة الخلية.

ويخطط الباحثون لتطبيق هذه التقنية على العينات التي تم جمعها خلال رحلة TREC، والتي تهدف إلى توثيق التنوع البيولوجي على طول الساحل الأوروبي وتفاعلاته مع البيئة. تم تجهيز المختبر المتنقل المتقدم (AML) المستخدم في البعثة بفريزر عالي الضغط وتقنيات متطورة أخرى لتسهيل تحليل العينات الميدانية.

من خلال توفير رؤية جديدة ودقيقة لعينات العوالق، فإن طريقة vCLEM تبشر بتحسين فهمنا لهذه الكائنات الحيوية ودورها في النظم البيئية البحرية.

المصدر: المختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية (EMBL)

الاقتباس: كاريل موكير وآخرون، الضوء المترابط للحجم المستهدف والمجهر الإلكتروني للكائنات الحية الدقيقة البحرية البيئية، مجلة علوم الخلية (2023). دوى: 10.1242/jcs.261355