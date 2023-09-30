الباحثون يحققون خطوات واسعة في تحويل الطيور الميتة إلى طائرات بدون طيار

حقق الباحثون في نيو مكسيكو تك تقدما كبيرا في تطوير طائرات بدون طيار للطيور تشبه إلى حد كبير الطيور الحية. ومن خلال الاستفادة من مزيج من المواد الطبيعية والروبوتات والتقنيات المتقدمة، يمكن أن يكون لهذه الطائرات بدون طيار مجموعة واسعة من التطبيقات.

استخدم الدكتور مصطفى حسنليان، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية، في البداية أجزاء مختلفة من الطيور تم شراؤها من أمازون وربطها بالطائرات بدون طيار الموجودة لإنشاء مظهر أكثر واقعية يشبه الطيور ونمط الطيران. وفي وقت لاحق، حصل على الطيور التي ماتت بشكل طبيعي من أحد متخصصي التحنيط وزودها بمحركات متخصصة للرفرفة والتحليق.

التطبيقات المحتملة لهذه الطائرات بدون طيار واسعة النطاق. ويمكن استخدامها للمراقبة العسكرية أو الحدودية، أو مراقبة الحياة البرية دون إزعاج الحيوانات الحية، أو إعادة توجيه أسراب الطيور بعيدًا عن المطارات لتجنب مخاطر السلامة، أو حتى تمكين الطيور الأكبر حجمًا من نقل الحمولات.

واحدة من المزايا الرئيسية للطائرات بدون طيار هو تأثيرها البيئي الإيجابي. من خلال استخدام المواد الطبيعية والهندسة العكسية لطيور التحنيط، يستطيع الباحثون إنشاء طائرات بدون طيار تحاكي بشكل وثيق أنماط الطيران وخصائص الطيور الحقيقية.

في حين أن حيازة النسور الميتة وغيرها من الطيور المفترسة محظورة في الولايات المتحدة، إلا أنها يمكن أن تكون الوسيلة الأكثر فعالية لردع أسراب الطيور من المطارات. ومن خلال تحويل هذه الطيور إلى طائرات بدون طيار وتحليقها حول المطارات، يمكن تقليل خطر اصطدام الطيور بشكل كبير.

ينصب التركيز الحالي لفريق البحث على تحسين جوانب تصميم طائرات بدون طيار لضمان قدرتها على الطيران بفعالية. لقد قاموا بدراسة زوايا رفرفة الأجنحة والتردد وسرعات طيران الطيور الحية لتكرار هذه العوامل في الطائرات بدون طيار. وتتضمن الخطوة التالية دمج تقنيات مختلفة في الطائرات بدون طيار، مثل الكاميرات لجمع البيانات.

وتبلغ مدة الرحلة الحالية لطائرات بدون طيار حوالي 20 دقيقة. ولتمديد هذه المدة، يخطط الفريق لدراسة كيفية هبوط الطيور، حيث قد يوفر ذلك رؤى حول آليات إعادة الشحن للطائرات بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك، يهدفون إلى دمج قدرات 5G والذكاء الاصطناعي لتعزيز نطاق الطائرات بدون طيار وكفاءة الطاقة.

ومن خلال دمج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي، تتمتع طائرات بدون طيار هذه بالقدرة على إحداث ثورة في هذا المجال. وهذا يمكن أن يحسن استهلاك الطاقة وأوضاع الطيران، مما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية.

وفي الختام، فإن تطوير طائرات بدون طيار للطيور يحمل وعدًا كبيرًا. ومن خلال الجمع بين التصاميم المستوحاة من الطبيعة والتقنيات المتطورة، تتمتع هذه الطائرات بدون طيار بإمكانية استخدامها في مجالات مختلفة، مثل المراقبة البيئية والمراقبة الجوية.

مصادر:

– نيو مكسيكو تك (مصدر المقال الأصلي)