آثار أقدام في نيو مكسيكو تؤكد وجود البشر في الأمريكتين منذ 23,000 عام

يؤكد تحليل جديد أن آثار الأقدام التي عثر عليها في الطين في ولاية نيو مكسيكو، صنعها البشر قبل آلاف السنين من النظرية التقليدية القائلة بأن البشر يهاجرون إلى الأمريكتين. تنص النظرية القياسية على أن البشر هاجروا من آسيا إلى ألاسكا منذ حوالي 14,000 سنة وانتقلوا تدريجيًا نحو الجنوب. ومع ذلك، فإن الادعاء في عام 2021 بأن آثار الأقدام كانت بين 23,000 و 21,000 سنة يتحدى هذه النظرية. ويدعم التحليل الجديد، الذي يستخدم طريقتين مختلفتين، التاريخ السابق ويقدم دليلا قويا على أن البشر كانوا يعيشون في أمريكا الشمالية خلال العصر الجليدي الأخير.

وتتحدى الدراسة، التي نشرت في مجلة ساينس، النظرية السائدة القائلة بأن ثقافة كلوفيس، التي يعود تاريخها إلى 13,500 عام، تمثل أول ثقافة إنسانية في الأمريكتين. على الرغم من الأدلة المتزايدة من المواقع الأخرى التي تشير إلى وجود الإنسان منذ 16,000 سنة مضت، إلا أن نظرية كلوفيس الأول لا تزال سائدة. عندما ادعى باحثون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وفريق دولي أن عمر البذور الموجودة في آثار الأقدام يتراوح بين 23,000 إلى 21,000 سنة، قوبل ذلك بتشكك من علماء الآثار.

ولتأكيد عمر آثار الأقدام، ركز الباحثون على التأريخ بالكربون المشع لحبوب اللقاح الصنوبرية. ومن خلال عزل وتنقية أكثر من 75,000 حبة حبوب لقاح لكل عينة، تمكنوا من تحديد تركيبة نظائر الكربون باستخدام قياس الطيف الكتلي. كانت تواريخ الكربون المشع لحبوب اللقاح متطابقة إحصائيًا مع أعمار البذور المقابلة، مما يوفر دعمًا إضافيًا لعمر آثار الأقدام.

استخدم الباحثون أيضًا التأريخ التلألؤي المحفز بصريًا، والذي يؤرخ آخر مرة تعرضت فيها حبيبات الكوارتز لأشعة الشمس. وقد دعمت هذه الطريقة أيضًا نتائج الكربون المشع، حيث كشفت عن الحد الأدنى لعمر عينات الكوارتز التي تم جمعها داخل الطبقات الحاملة للبصمة، وهو حوالي 21,500 عام.

ومع وجود أدلة متعددة تشير إلى نفس الفئة العمرية، توفر الدراسة دعمًا قويًا لوجود البشر في أمريكا الشمالية خلال العصر الجليدي الأخير. تتحدى النتائج السرد التقليدي للهجرة البشرية إلى الأمريكتين وتدعو إلى فهم منقح لسكان القارة.

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