طفرة في أبحاث مرض الزهايمر: استخدام الفحص المجهري STED لدراسة مجاميع الأميلويد

حقق باحثون من جامعة برشلونة المستقلة (UAB)، ومعهد كارولينسكا (KI)، وشركة التكنولوجيا الحيوية BioArctic تقدمًا مهمًا في دراسة مرض الزهايمر. من خلال الجمع بين الفحص المجهري لاستنفاد الانبعاث المحفز (STED)، وهي تقنية تصور فائقة الدقة، مع جسم مضاد جديد تم إنشاؤه مؤخرًا، تمكن الفريق من مراقبة التجمعات الأميلويدية المميزة للمرض بتفاصيل غير مسبوقة.

يتميز مرض الزهايمر بتراكم لويحات مكونة من تجمعات بروتين بيتا أميلويد (Aβ) في الدماغ. وقد تم ربط هذه اللويحات بتدهور الأنسجة وخلل في الدماغ. باستخدام المجهر متحد البؤر التقليدي، لا يمكن وصف هذه اللويحات إلا بشكل جماعي على أنها غير متبلورة أو كثيفة أو منتشرة. ومع ذلك، باستخدام المجهر الإلكتروني، رأى الباحثون أن اللويحات تتكون من ألياف فردية تشبه الخيوط ويتراوح قطرها بين 6 و10 نانومتر.

في حين أن المجهر الإلكتروني يوفر دقة أعلى، إلا أنه مكلف ويحتوي على عملية إعداد عينة يمكن أن تقدم قطعًا أثرية. في هذه الدراسة، قام الباحثون بتقييم استخدام المجهر STED لفحص بنية وتشكل مجاميع Aβ. استخدموا أقسامًا من الدماغ من الفئران النموذجية لمرض الزهايمر وجسمًا مضادًا بشريًا مؤتلفًا جديدًا مُسمى بالتألق للتفاعل بشكل انتقائي مع مجاميع Aβ.

النتائج، التي نشرت في مجلة Cell & Bioscience، تجاوزت قدرات الفحص المجهري الضوئي متحد البؤر التقليدي. وتمكن الباحثون من تحقيق دقة مكانية تتجاوز تلك المستخدمة في الفحص المجهري متحد البؤر التقليدي، مما سمح لهم بتمييز الألياف الفردية داخل اللويحات. ولم يكن هذا الإنجاز ممكنًا في السابق إلا باستخدام المجهر الإلكتروني.

يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لمواصلة دراسة الآليات المشاركة في تكوين وإزالة مجاميع Aβ. كما أنه يوفر فهمًا أفضل لتطور وتطور الأعراض المعرفية والعصبية النفسية المرتبطة بمرض الزهايمر.

يعتقد مؤلفو الدراسة أن الفحص المجهري STED سيصبح أداة لا غنى عنها في أبحاث مرض الزهايمر، مما يوفر رؤى قيمة حول دور مجاميع بيتا أميلويد في التسبب في المرض.

مصادر:

– الخلية والعلوم البيولوجية (2023). "تم تطوير طريقة جديدة لدراسة تجمعات الأميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر." دوى: 10.1186/s13578-023-01086-4