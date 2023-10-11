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طريقة جديدة للتنبؤ بمخاطر التفاعلات الدوائية الضارة

Byروبرت أندرو

أكتوبر 11، 2023
طريقة جديدة للتنبؤ بمخاطر التفاعلات الدوائية الضارة

اكتشفت دراسة حديثة أجراها معهد كارولينسكا طريقة جديدة يمكنها التنبؤ بمخاطر التفاعلات الدوائية الضارة في علاجات السمنة الجديدة ومرض السكري من النوع الثاني. وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، على الإشارات داخل الخلايا وكيف يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للآثار الجانبية المحتملة للأدوية قبل إعطائها للمرضى.

وقد درس الباحثون على وجه التحديد الأدوية التي ترتبط بمستقبل GLP-1R، وهو هدف مهم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني والسمنة. ووجدوا أنه على الرغم من تطويرها لتحقيق نفس النتيجة، إلا أن هذه الأدوية يمكنها تغيير شكل المستقبل بطرق مختلفة. وهذا بدوره يؤثر على بروتينات الإشارة التي تتفاعل مع المستقبل المرتبط بالدواء والأجزاء التحت خلوية التي يحدث فيها هذا التفاعل.

من خلال مقارنة ملفات الإشارة ومواقع هذه الأدوية، تمكن الباحثون من تحديد "أحياء الإشارة" وربطها بالتفاعلات الدوائية الضارة التي تم الإبلاغ عنها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). يمكن أن تساعد هذه المعلومات في تطوير أدوية جديدة ذات آثار جانبية أقل للمرضى.

استخدمت الدراسة أجهزة استشعار حيوية يمكنها قياس الإشارات في الخلايا الحية بدقة دون خلوية، إلى جانب تحليل البنية المقارنة، والفحص المجهري بفاصل زمني، والبروتينات الفسفورية. قام الباحثون بوصف دقيق لمجموعة فرعية من الأدوية المضادة للسكري المستخدمة حاليًا في البيئات السريرية، بالإضافة إلى دواء أحدث في التجارب السريرية متوفر في شكل أقراص. إنهم يخططون لتوسيع أبحاثهم لتشمل المزيد من الأدوية وأهداف الأمراض المتنوعة من أجل التنبؤ بشكل أفضل بمخاطر التفاعلات الدوائية الضارة.

تتمتع هذه الدراسة الرائدة بالقدرة على إحداث ثورة في عملية تطوير الأدوية من خلال توفير رؤى مبكرة حول سلامة الأدوية وتوجيه تطوير علاجات أكثر أمانًا للمرضى.

المصدر: معهد كارولينسكا، "طريقة جديدة للتنبؤ بمخاطر الأحداث الدوائية الضارة"

التعاريف:

جي إل بي-1 آر: GLP-1R هو اختصار لمستقبل الببتيد -1 الشبيه بالجلوكاجون. وهو بروتين مستقبلي يرتبط بالببتيد الشبيه بالجلوكاجون 1 (GLP-1)، والذي يشارك في تنظيم مستويات السكر في الدم.

التفاعلات الدوائية الضارة: تشير التفاعلات الدوائية الضارة إلى التأثيرات غير المقصودة والضارة التي تحدث بسبب استخدام الدواء. يمكن أن تتراوح ردود الفعل هذه من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تختلف بين الأفراد.

مصادر:

شين سي. رايت وآخرون، أحياء إشارات GLP-1R ترتبط بقابلية التعرض للتفاعلات الدوائية الضارة لمقلدات الإنكريتين، طبيعة الاتصالات (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41893-4

https://phys.org/news/2023-10-method-adverse-drug-events.html

By روبرت أندرو

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