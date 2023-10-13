طريقة جديدة تكشف عن تأثير القاعة المدارية في الإلكترونيات السبينية

نجح الباحثون في تطوير تقنية جديدة تتيح المراقبة المباشرة لتأثير هول المداري، وهي ظاهرة فيزيائية لم يتم اكتشافها من قبل. يمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار كبيرة على مجال الإلكترونيات السبينية وتطوير الجيل التالي من أجهزة تخزين البيانات.

تعتمد الذكريات الإلكترونية السبينية، المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية المتقدمة، على الزخم الزاوي الجوهري للإلكترون، والمعروف باسم الدوران، لتخزين المعلومات واسترجاعها. يؤدي تأثير قاعة السبين، الذي يحدث بسبب الحركة الفيزيائية للإلكترونات، إلى توليد تيار مغناطيسي له تطبيقات واسعة النطاق في مجالات مختلفة، بما في ذلك الإلكترونيات منخفضة الطاقة وميكانيكا الكم.

وفي الدراسات الحديثة، اكتشف العلماء نوعًا آخر من الحركة التي تظهرها الإلكترونات: الزخم الزاوي المداري، المشابه لمدار الأرض حول الشمس. هذه الظاهرة، التي تسمى تأثير هول المداري، لها آثار محتملة على المواد المغناطيسية. ومع ذلك، فقد ثبت أن اكتشافها وتمييزها بدقة عن التيارات الدورانية أمر صعب.

ولمعالجة هذه المشكلة، ابتكر الباحثون في جامعة ولاية أوهايو طريقة تستخدم معادن انتقالية خفيفة، ذات تيارات هال مغزلية ضعيفة، للكشف عن التيارات المغناطيسية الناتجة عن تأثير هول المداري. من خلال عكس ضوء الليزر المستقطب على أغشية رقيقة من الكروم، لاحظ الفريق إشارة مغناطيسية بصرية مميزة تشير إلى وجود خصائص تأثير هول المداري القوي في الإلكترونات المتراكمة في أحد طرفي الفيلم.

يفتح اكتشاف تأثير هول المداري إمكانيات جديدة للتقدم في تطبيقات الإلكترونيات السبينية. ومن خلال تقليل استهلاك الطاقة للمواد المغناطيسية، يمكن للأجهزة المستقبلية الاستفادة من الأداء المحسن وزيادة الموثوقية وتحسين كفاءة الطاقة. يمهد هذا الاختراق الطريق لاستخدام التيارات المدارية بدلاً من التيارات الدورانية، مما قد يوفر الوقت والتكلفة على المدى الطويل.

يهدف الباحثون إلى مواصلة استكشاف العلاقة بين تأثيرات قاعة الدوران وتأثيرات هول المدارية في أنواع مختلفة من المعادن. إن فهم هذه الظواهر الفيزيائية المعقدة سيساهم في التقدم في مختلف المجالات وتطوير تقنيات جديدة.

المصدر

– إيجور ليالين وآخرون، الكشف المغناطيسي البصري لتأثير القاعة المدارية في الكروم، رسائل المراجعة الفيزيائية (2023). دوى: 10.1103/PhysRevLett.131.156702

- جامعة ولاية أوهايو