أمشاط دقيقة: إطلاق العنان لإمكانات الليزر عالي الأداء

حقق الباحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد طفرة كبيرة في تطوير الأمشاط الدقيقة، مما يجعلها أكثر كفاءة بعشر مرات ويفتح الباب أمام اكتشافات جديدة في استكشاف الفضاء والرعاية الصحية. تتمتع الأمشاط الدقيقة، وهي في الأساس مساطر مصنوعة من الضوء، بالقدرة على إحداث ثورة في مجالات مختلفة نظرًا لقدرتها على قياس الترددات بدقة.

يعمل المشط الصغير باستخدام الليزر لإرسال الفوتونات التي تدور داخل الرنان الصغير، مما يؤدي إلى تقسيم الضوء إلى نطاق واسع من الترددات. يتم وضع هذه الترددات بالنسبة لبعضها البعض، مما يخلق نوعًا جديدًا من مصدر الضوء بترددات متعددة متناغمة، على غرار الليزر.

إن تطبيقات الأمشاط الدقيقة واسعة النطاق، بدءًا من معايرة الأدوات المستخدمة في البحث عن الكواكب الخارجية إلى مراقبة صحة الإنسان من خلال تحليل عينات التنفس. ومع ذلك، واجهت الأمشاط الصغيرة السابقة قيودًا من حيث الكفاءة، مما منعها من تحقيق إمكاناتها الكاملة.

لقد تغلب الباحثون في جامعة تشالمرز على هذا القيد من خلال تطوير طريقة تزيد من قوة الليزر للمشط الصغير بمقدار عشرة أضعاف وترفع كفاءته من حوالي 1 بالمائة إلى أكثر من 50 بالمائة. تتضمن هذه الطريقة استخدام اثنين من الرنانات الدقيقة، والتي تعمل معًا لتحسين أداء المشط الصغير.

يعد هذا الإنجاز مهمًا لأنه يجلب تكنولوجيا الليزر عالية الأداء إلى نطاق أوسع من الأسواق. على سبيل المثال، يمكن استخدام الأمشاط الدقيقة في وحدات الليدار للمركبات ذاتية القيادة، والأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وطائرات بدون طيار للاستشعار البيئي، ومراكز البيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات النطاق الترددي المكثف.

إن زيادة كفاءة وقوة الأمشاط الدقيقة لديها القدرة على تسريع التقدم في استكشاف الفضاء والرعاية الصحية والعديد من الصناعات الأخرى. يمهد هذا البحث الطريق لمزيد من التطورات في تكنولوجيا الليزر ويعرض قدرات الأمشاط الدقيقة على تغيير قواعد اللعبة.

مصادر:

- جامعة تشالمرز للتكنولوجيا. "يصنع باحثو تشالمرز مشطًا صغيرًا يمكن أن يمهد الطريق لتقنيات جديدة." علم يوميا. ساينس ديلي، 11 مارس 2021.

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