يجمع النهج الجديد بين الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا الاصطناعية لاكتشاف الببتيدات المضادة للميكروبات

طور الباحثون في معهد ماكس بلانك لعلم الأحياء الدقيقة الأرضية طريقة جديدة لاكتشاف وإنشاء ببتيدات جديدة مضادة للميكروبات (AMPs) يمكنها مكافحة البكتيريا. من خلال الجمع بين البيولوجيا التركيبية والذكاء الاصطناعي (AI)، أنشأ الفريق طريقة أكثر كفاءة لتحديد وتصميم AMPs ذات نشاط واسع النطاق ضد مسببات الأمراض المختلفة.

تقليديا، يتم عزل معظم الأدوية القائمة على الببتيد من مصادر طبيعية. ومع ذلك، فإن الانتشار المتزايد لمقاومة المضادات الحيوية يشكل تهديدًا صحيًا عالميًا كبيرًا. ولمعالجة هذه المشكلة، قام الباحثون بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي، وخاصة التعلم العميق، لتسريع اكتشاف وتصميم AMPs.

من خلال التعلم العميق التوليدي، صمم الفريق الآلاف من المرشحين لـ de novo AMP. ولتضييق الخيارات، قاموا بعد ذلك بتطبيق خوارزميات التعلم العميق التنبؤية. وباستخدام هذا النهج، حددوا 30 AMPs وظيفية ذات نشاط مضاد للميكروبات. والأهم من ذلك أن ستة من هذه الببتيدات أظهرت نشاطًا واسع النطاق ضد مسببات الأمراض المقاومة للأدوية المتعددة ولم تتطور إلى مقاومة بكتيرية.

للتغلب على تحديات التخليق الكيميائي وإنتاج الببتيد المحدود، أنشأ الباحثون خط أنابيب لتخليق البروتين الخالي من الخلايا. يتيح خط الأنابيب هذا إنتاجًا سريعًا وفعالاً من حيث التكلفة لـ AMP مباشرة من قوالب الحمض النووي، مما يسمح بإجراء فحص عالي الإنتاجية.

يوفر الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية العديد من المزايا في اكتشاف وتصميم الببتيدات النشطة بيولوجيًا. ومن خلال زيادة عدد المرشحين الذين يمكن اختبارهم تجريبيا في إطار زمني قصير، تتحسن بشكل كبير فرص العثور على الببتيدات الفعالة المضادة للميكروبات. يساهم هذا النهج في استكشاف مساحة الببتيد غير الطبيعية ويكمل التطورات الحديثة في التصميم الحسابي.

ويهدف الباحثون إلى زيادة تحسين إنتاج الببتيد وتعزيز استقرار وسلامة AMPs. ويخططون أيضًا لاستكشاف النماذج التوليدية العميقة المعززة، مما يعزز معدل النجاح في تحديد المرشحين النشطين من خلال تعليم الآلات التمثيل الجزيئي للخصائص المطلوبة.

مع اشتداد المعركة ضد مقاومة المضادات الحيوية، يوفر التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية وسيلة واعدة لاكتشاف وتطوير عوامل جديدة مضادة للميكروبات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما أهمية الجمع بين البيولوجيا التركيبية والذكاء الاصطناعي في اكتشاف الببتيدات المضادة للميكروبات؟

ج: من خلال الجمع بين البيولوجيا التركيبية والذكاء الاصطناعي، طور الباحثون نهجًا أكثر كفاءة لاكتشاف وتصميم الببتيدات المضادة للميكروبات (AMPs) ذات نشاط واسع النطاق ضد البكتيريا. يتيح هذا المزيج الفحص السريع وتحديد المرشحين لـ AMP، مما يزيد من فرص العثور على مضادات ميكروبات فعالة.

س: كيف يعمل خط إنتاج البروتين الخالي من الخلايا؟

ج: يسمح خط أنابيب تخليق البروتين الخالي من الخلايا بإنتاج AMPs بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة مباشرةً من قوالب الحمض النووي. إنه يلغي الحاجة إلى التخليق الكيميائي، والذي يمكن أن يكون صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. يتيح خط الأنابيب هذا فحصًا عالي الإنتاجية لـ AMP، مما يسهل عملية الاكتشاف.

س: ما هي المزايا التي يقدمها دمج الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية في اكتشاف الببتيد؟

ج: إن دمج الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية في اكتشاف الببتيد يوفر العديد من المزايا. فهو يزيد من عدد المرشحين الذين يمكن اختبارهم تجريبيا في إطار زمني قصير، مما يعزز فرص العثور على الببتيدات النشطة المضادة للميكروبات. يسمح هذا النهج أيضًا باستكشاف مساحة الببتيد غير الطبيعية ويكمل طرق التصميم الحسابية.

س: ما هي التوجهات المستقبلية لهذا البحث؟

ج: يخطط الباحثون لزيادة تحسين إنتاج الببتيد وتحسين استقرار وسلامة AMPs. كما يهدفون أيضًا إلى استكشاف النماذج التوليدية العميقة المعززة، والتي يمكن أن تعزز معدل نجاح تحديد المرشحين النشطين. ستساهم هذه التطورات في المعركة المستمرة ضد مقاومة المضادات الحيوية وتطوير مضادات الميكروبات الجديدة.