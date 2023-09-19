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علوم

الطاقة المظلمة: قوة كبيرة في الكون

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 19، 2023
الطاقة المظلمة: قوة كبيرة في الكون

قدم قياس حديث للكون دليلاً إضافيًا على أن الطاقة المظلمة تشكل جزءًا كبيرًا من الكون. وفقًا للنتائج، تمثل الطاقة المظلمة حوالي 69% من إجمالي كثافة المادة والطاقة، تاركة 31% لكل من المادة العادية والمادة المظلمة.

تشمل المادة العادية، المعروفة أيضًا باسم المادة الباريونية، النجوم والمجرات والذرات والحياة، ويُقدر أنها تشكل 20 بالمائة فقط من إجمالي المادة. وتمثل المادة المظلمة، التي تتكون من جسيمات دون ذرية لم يتم اكتشافها بعد، نسبة الـ 80% المتبقية. ومن ناحية أخرى، فإن الطاقة المظلمة هي القوة المسؤولة عن التوسع المتسارع للكون. لم يحدد العلماء بعد ماهية الطاقة المظلمة بالضبط، لكنها تلعب دورًا مهمًا في كثافة المادة والطاقة.

إن فهم معدل توسع الكون أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعلماء لفهم طبيعة الطاقة المظلمة وتأثيرها على التوسع الكوني. إن تحديد كثافة المادة والطاقة يمكن أن يلقي الضوء على مستقبل الكون، سواء كان سيستمر في التوسع إلى أجل غير مسمى أو في نهاية المطاف ينعكس ويتقلص في ظاهرة تعرف باسم الانسحاق الكبير.

لقياس كمية الطاقة المظلمة، يعتمد علماء الفلك على مجموعات المجرات. تتشكل هذه العناقيد على مدى مليارات السنين تحت تأثير الجاذبية. ومن خلال مقارنة عدد وكتلة المجرات في العنقود وإجراء عمليات محاكاة عددية، يستطيع العلماء حساب نسب المادة والطاقة. استخدم الباحثون تقنية تسمى GalWeight لتقدير كتلة مجموعات المجرات عن طريق حساب عدد المجرات في كل مجموعة. ومن خلال مقارنة نتائجهم مع مجموعات المحاكاة، توصلوا إلى أن الكون يتكون من 31% من المادة.

يتوافق هذا القياس بشكل وثيق مع الجهود السابقة والقياسات الأخرى لكثافة المادة والطاقة في الكون، مما يوفر تقديرًا أكثر دقة. ويؤكد أيضًا على أهمية وفرة الكتلة كأسلوب لفهم المعلمات الكونية.

وتساهم النتائج في فهم أفضل للطاقة المظلمة وتقربنا من كشف أسرار الكون.

مصادر:
– مجلة الفيزياء الفلكية

By فيكي ستافروبولو

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