تقوم جامعة ليفربول بتطوير مادة جديدة لتعزيز أقنعة الوجه ومعدات التصفية ضد كوفيد-19

ابتكر فريق بحث في جامعة ليفربول مادة رائدة لديها القدرة على إحداث ثورة في فعالية أقنعة الوجه ومعدات التصفية الأخرى في مكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) والفيروسات الأخرى. توضح ورقتهم البحثية، التي نُشرت في مجلة Nature Communications بعنوان "ربط جزيئات السيليكا الممتصة للبروتين على سطح ركائز القطن لالتقاط الهباء الحيوي بما في ذلك SARS-CoV-2"، أن هذه المادة الجديدة أكثر كفاءة بنسبة 93٪ تقريبًا في التقاط البروتينات، بما في ذلك فيروس كورونا. البروتينات، مع الحفاظ على التهوية.

العقول المدبرة وراء هذه المادة المبتكرة هما البروفيسور بيتر مايرز والدكتور سايمون ماهر. وباستخدام خبرتهم في التحليل الكروماتوغرافي وقياس الطيف الكتلي على التوالي، طوروا طريقة تسمح للبروتينات بالالتصاق بسطح المادة. أثناء الوباء، أدرك البروفيسور مايرز أن هذه العملية يمكن عكسها لامتصاص البروتينات، وتحديداً بروتين S1 الشوكي الموجود في الغشاء الدهني الخارجي لفيروس SARS-CoV-2.

ولإنشاء المادة، قام الفريق بتعديل سطح جزيئات السيليكا الكروية المستخدمة تقليديًا في التحليل اللوني، مما يجعلها شديدة الالتصاق ببروتين كوفيد-19 S1. كما أنها زادت المسامية والحجم الداخلي لجزيئات السيليكا، مما أدى إلى مساحة سطحية كبيرة وقدرة على التقاط الفيروس. وقد أظهرت هذه المادة نتائج واعدة ليس فقط في أقنعة الوجه، ولكن أيضًا في مرشحات الهواء للطائرات والسيارات وأنظمة تكييف الهواء.

ومع ذلك، فإن هذه المادة لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم. ويؤكد البروفيسور مايرز أنه على الرغم من أن كوفيد-19 لم يعد يمثل تهديدًا عالميًا، إلا أن التطبيقات المحتملة لهذه المواد واسعة النطاق. يستكشف الفريق حاليًا تطوير أسطح "لزجة" أكثر تقدمًا يمكنها التقاط مجموعة من الهباء الجوي الحيوي، بما في ذلك متغير فيروس كورونا الجديد BA.2.86، والأنفلونزا، وغيرها من الفيروسات القاتلة مثل Nipah.

وبشكل عام، فإن هذه المادة المتقدمة التي طورتها جامعة ليفربول لديها القدرة على تعزيز فعالية أقنعة الوجه ومعدات التصفية بشكل كبير في مكافحة ليس فقط الوباء الحالي ولكن أيضًا تفشي الفيروسات في المستقبل.

المصدر

– كيران كولينجز وآخرون، “ربط جزيئات السيليكا الممتصة للبروتين بسطح ركائز القطن لالتقاط الهباء الحيوي بما في ذلك SARS-CoV-2،” Nature Communications (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-40696-x