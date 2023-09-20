تحليل جديد لجاذبية المريخ يدعم وجود المحيط القديم

استخدمت دراسة حديثة بقيادة البروفيسور ياروسلاف كلوكوشنيك من المعهد الفلكي التابع للأكاديمية التشيكية للعلوم طريقة جديدة لتحليل قوة جاذبية المريخ لتقديم مزيد من الأدلة على وجود محيط قديم شمال المريخ. يتوسع البحث، المنشور في مجلة إيكاروس، في الأساليب السابقة ويقدم فهمًا أكثر تفصيلاً لنطاق المحيط القديم.

نتائج الدراسة لها آثار كبيرة على البحث عن الماء على المريخ وإمكانية الحياة الماضية أو الحالية على الكوكب. لاحظ الباحثون أن تقنية تحليل الجاذبية هذه يمكن تطبيقها على مختلف التخصصات مثل الجيولوجيا والجيوفيزياء والهيدرولوجيا وعلم الجليد، مما يوفر رؤى قيمة حول الجسم السماوي.

تم تجاوز النهج التقليدي لرسم خرائط لسطح الكوكب بناءً على شذوذات الجاذبية وحدها من قبل المؤلفين، الذين قدموا عملية جديدة لتحليل جوانب الجاذبية المحسوبة من قياسات شذوذ الجاذبية. تقدم جوانب الجاذبية هذه توصيفًا رياضيًا لقوى الجاذبية التي تمارسها السمات السطحية المختلفة على المريخ، مثل الجبال والخنادق.

لدعم تحليلهم، استخدم الباحثون البيانات الطبوغرافية التي تم الحصول عليها من جهاز قياس الارتفاع بالليزر المداري المريخي على متن Mars Global Surveyor التابع لناسا. قامت الأداة برسم خريطة للكوكب لمدة أربع سنوات ونصف، مما يوفر معلومات مهمة لفهم سطح المريخ.

استخدم العمل السابق للبروفيسور كلوكوشنيك أيضًا تقنية تحليل الجاذبية هذه لتأكيد وجود البحيرات القديمة وأنظمة الأنهار القديمة تحت رمال الصحراء الكبرى على الأرض. كما تم استخدام هذه الطريقة أيضًا في مقارنة السمات الجغرافية للأرض بتلك الخاصة بكوكب الزهرة، مما يساعدنا في فهم الأجرام السماوية المختلفة.

يوضح هذا النهج المبتكر لتحليل الجاذبية إمكانية إجراء المزيد من الاستكشاف والفهم للمريخ وتاريخه الجيولوجي. إنها خطوة مهمة إلى الأمام في كشف أسرار ماضي كوكبنا المجاور وإمكانية وجود محيطات قديمة.

مصادر:

ياروسلاف كلوكوشنيك وآخرون، جوانب الجاذبية للمريخ، إيكاروس (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

الاقتباس: تحليل جاذبية المريخ الجديد يحسن فهم المحيط القديم المحتمل (2023، 20 سبتمبر) من https://phys.org/news/2023-09-mars-gravity-analogy-ancient-ocean.html

جامعة ألاسكا فيربانكس