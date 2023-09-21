طريقة جديدة تدعم وجود المحيط القديم على المريخ

استخدمت دراسة حديثة طريقة جديدة لتحليل قوة الجاذبية للمريخ، مما يوفر دليلاً إضافيًا على أن الكوكب كان يحتوي في السابق على محيط شمالي كبير. ويحدد البحث، بقيادة البروفيسور ياروسلاف كلوكونيك من المعهد الفلكي التابع للأكاديمية التشيكية للعلوم، نطاق المحيط القديم للمريخ الشمالي بمزيد من التفصيل.

وتسلط الدراسة التي نشرت في مجلة إيكاروس الضوء على استخدام نهج الجاذبية للكشف عن وجود الماء على المريخ. وسبق أن نجحت هذه الطريقة في تحديد المسطحات المائية على الأرض، مثل الخط الساحلي لبحيرة قديمة في شمال أفريقيا. ومن خلال تحليل جوانب الجاذبية للمريخ، يكتسب العلماء فهمًا أفضل لخصائص الكوكب الجيولوجية والهيدرولوجية.

استخدم الباحثون عملية طورها كلوكوشنيك، والتي تتضمن تحليل جوانب الجاذبية المحسوبة من قياسات شذوذ الجاذبية. جوانب الجاذبية هي منتجات رياضية تميز شذوذات الجاذبية لجسم كوكبي. بالإضافة إلى ذلك، استخدموا البيانات الطبوغرافية التي تم التقاطها بواسطة Mars Global Surveyor التابع لناسا.

يحسّن هذا النهج الجديد بشكل كبير الطرق السابقة لرسم خرائط السطح بناءً على شذوذات الجاذبية فقط. ومن خلال دمج البيانات الطبوغرافية، يمكن للعلماء الحصول على فهم أكثر شمولاً لجيولوجيا المريخ وجيوفيزياءه.

وتتجاوز مضامين هذا البحث المريخ، حيث تم تطبيق طريقة جوانب الجاذبية على الأجرام السماوية الأخرى أيضًا. وفي دراسة منفصلة نشرت في مجلة Scientific Reports، تم استخدام هذه الطريقة لمقارنة الخصائص الجغرافية للأرض مع تلك الخاصة بكوكب الزهرة.

وتساهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز معرفتنا بالتاريخ الجيولوجي للمريخ وتوفر المزيد من الأدلة حول إمكانية وجود حياة على هذا الكوكب. يعد فهم وجود المحيطات القديمة على المريخ خطوة حاسمة نحو الكشف عن إمكانية وجود أشكال الحياة الماضية أو الحالية.

التعاريف:

شذوذات الجاذبية: مناطق ذات قوة جاذبية متفاوتة تمارسها السمات السطحية لجسم كوكبي.

جوانب الجاذبية: المنتجات الرياضية التي تميز شذوذات الجاذبية لجسم كوكبي.

البيانات الطبوغرافية: معلومات حول شكل وارتفاع سطح الأرض لكوكب أو جرم سماوي آخر.

مصادر:

– نشرت الدراسة في مجلة إيكاروس التابعة لقسم علوم الكواكب بالجمعية الفلكية الأمريكية.

- الدراسة منشورة في مجلة Scientific Reports.

– ياروسلاف كلوكوشنيك – أستاذ فخري بالمعهد الفلكي التابع لأكاديمية العلوم التشيكية.

– غونتر كليتشكا – أستاذ باحث مشارك في معهد فيربانكس الجيوفيزيائي بجامعة ألاسكا والتابع لجامعة تشارلز في جمهورية التشيك.