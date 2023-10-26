أدوات رسم الخرائط تكشف أسرار الجليد المائي تحت سطح المريخ

تلقي تقنيات رسم الخرائط المحسنة ضوءًا جديدًا على وجود جليد مائي تحت سطح المريخ، مما يوفر رؤى قيمة للمهام الروبوتية والبشرية المستقبلية إلى الكوكب الأحمر.

قام العلماء المشاركون في مشروع رسم خرائط الجليد المائي تحت سطح المريخ (SWIM) التابع لناسا بإنشاء ثلاث خرائط تفصيلية تكشف عن توزيع الجليد على أعماق مختلفة. ومن خلال استخدام البيانات من كاميرا تجربة التصوير العلمي عالية الدقة (HiRISE) الموجودة على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية، تمكن الفريق من تحسين تقنيات رسم الخرائط الخاصة بهم والحصول على فهم أوضح لمكان وجود الجليد تحت السطح.

إن الخرائط، التي تصور الجليد على أعماق تتراوح بين صفر إلى متر واحد، وواحد إلى خمسة أمتار، وأعمق من خمسة أمتار، هي بمثابة أداة حاسمة لمخططي المهمة والعلماء. يمكن استخدام المعلومات التي تم جمعها لتحديد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات المستقبلية لدراسة الجليد الضحل وتسهيل استخراج الموارد لدعم الحياة وتوليد الوقود.

"إن خرائطنا مهمة أيضًا لمهمات الهبوط المستقبلية، سواء الروبوتية أو البشرية. يوضح ناثانيال بوتزيج، أحد الباحثين الرئيسيين المشاركين في مشروع SWIM، أن مخططي البعثات الذين يتطلعون إلى دراسة الجليد الضحل يمكنهم استخدام خرائطنا كجزء من اختياراتهم لموقع الهبوط.

تتمتع هذه الخرائط أيضًا بأهمية إضافية في مجال دراسات علم الأحياء الخارجية. لا يعمل الجليد الموجود على المريخ كمورد قيم لاستدامة الحياة البشرية فحسب، بل يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في الحفاظ على البصمات الحيوية المحتملة للحياة القديمة. يمكن للجليد أن يحمي هذه التوقيعات الحساسة من الإشعاعات المؤينة الضارة، مما يجعلها أكثر عرضة للكشف عنها من خلال البعثات المستقبلية.

يعد اكتشاف "التضاريس المضلعة" اكتشافًا مقنعًا آخر ناتج عن جهود رسم الخرائط. في هذه المناطق، يتوسع الجليد تحت السطح وينكمش موسميًا، مما يتسبب في تكوين شقوق متعددة الأضلاع على سطح المريخ. وتشير ملاحظة هذه الشقوق الممتدة حول الفوهات الأثرية الجديدة إلى وجود جليد مخفي تحت السطح.

أسئلة وأجوبة

1. كيف تم إنشاء خرائط الجليد المائي تحت سطح المريخ؟

تم إنشاء الخرائط باستخدام تقنيات رسم الخرائط المحسنة والبيانات من كاميرا HiRISE الموجودة على متن مركبة Mars Reconnaissance Orbiter.

2. ما أهمية هذه الخرائط؟

تساعد الخرائط مخططي المهمة على تحديد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات المستقبلية وتسهيل دراسة الجليد الضحل واستخراج الموارد على المريخ. كما أنها تحمل قيمة لدراسات علم الأحياء الخارجي حيث قد يحافظ الجليد على البصمات الحيوية للحياة القديمة.

3. ما أهمية "التضاريس المضلعة"؟

تشير "التضاريس المضلعة" إلى تكوين شقوق متعددة الأضلاع على سطح المريخ بسبب التوسع الموسمي وانكماش الجليد تحت السطح. تشير ملاحظة هذه الشقوق حول الفوهات الأثرية الجديدة إلى وجود جليد مخفي تحت السطح.

4. ما هي الاعتبارات الأخرى الضرورية للبعثات البشرية إلى المريخ؟

وبالإضافة إلى موارد الجليد المائي، يجب مراعاة سلامة موقع الهبوط والمواصفات الشمسية والحرارية وعوامل أخرى عند التخطيط للبعثات البشرية إلى المريخ.

المصدر phys.org