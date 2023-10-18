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علوم

يوفر Siena Galaxy Atlas معلومات تفصيلية عن أكثر من 380,000 مجرة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 18، 2023
يوفر Siena Galaxy Atlas معلومات تفصيلية عن أكثر من 380,000 مجرة

يعد Siena Galaxy Atlas (SGA) مصدرًا جديدًا يوفر قياسات دقيقة ومعلومات مفصلة عن أكثر من 380,000 مجرة. يوفر الأطلس، الذي يجمع البيانات من ثلاثة مسوحات تُعرف باسم مسوحات DESI Legacy Surveys، معلومات عن مواقع وأشكال وأحجام المجرات الكبيرة القريبة. ويمكن الوصول إليه مجانًا عبر الإنترنت ليستخدمه الباحثون وعلماء الفلك الهواة.

تم جمع البيانات المستخدمة في SGA بين عامي 2014 و2017 استعدادًا لتجربة أداة تحليل الطاقة المظلمة (DESI). تهدف هذه التجربة إلى دراسة الطاقة المظلمة، وهي قوة غير معروفة تعمل على تسريع توسع الكون.

يغطي SGA ما يقرب من نصف سماء الليل، ويتم التقاط الصور بأطوال موجية بصرية وتحت الحمراء. وهي من بين أكبر المسوحات المجرية حتى الآن. تحقق البيانات الموجودة في الأطلس مستوى جديدًا من الدقة وتوفر معلومات عن ملامح ضوء المجرات، مما يجعله مصدرًا قيمًا لدراسة المجرات القريبة بالتفصيل.

يعتمد SGA على قرون من الجهود لرسم خريطة للسماء ليلاً. إنه يعمل على تحسين مجموعات المجرات السابقة من خلال توفير بيانات موثوقة حول مواقع المجرات وأحجامها وأشكالها، مع إزالة الإدخالات التي ليست مجرات، مثل النجوم أو المصنوعات اليدوية.

سيقود هذا المورد الشامل التقدم في مختلف فروع علم الفلك والفيزياء الفلكية. وسوف يساعد في اختيار عينات المجرات للمراقبة المستهدفة، وتعزيز البحث في أنماط تكوين النجوم ومورفولوجيا المجرات، والمساهمة في فهم توزيع المادة المظلمة في الكون.

تم إجراء مسوحات DESI Legacy Surveys، التي قدمت البيانات لـ SGA، باستخدام أحدث الأدوات على التلسكوبات التي تديرها NOIRLab. إن SGA، جنبًا إلى جنب مع بيانات مسوحات التصوير التراثي لـ DESI، متاحة للمجتمع الفلكي من خلال مركز العلوم والبيانات المجتمعي التابع لـ NOIRLab.

بشكل عام، يعد أطلس سيينا للمجرة أداة قوية تسمح لعلماء الفلك باستكشاف ودراسة مجموعة واسعة من المجرات، مما يقدم رؤى جديدة حول أسرار الكون.

مصادر:
– ملحق مجلة الفيزياء الفلكية
– NOIRLab

By فيكي ستافروبولو

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